В понедельник в Киеве похолодает до +2 градусов

Осадков не прогнозируют.

23 марта в Киеве ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем 0...+2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

В западных областях ясно, ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...- 8 градусов, днем -1...+4 градуса.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, температура ночью -7...-12 градусов, днем -3...-8 градусов.

В Моршине ночью умеренный, днем небольшой снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.

В Трускавце ночью умеренный, днем небольшой снег, температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -3...- 5 градусов, днем +1...+3 градуса.

В северных областях ясно, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...-8 градусов, днем 0...+5 градусов.

В центральных областях ясно, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +1...+6 градусов.

В восточных областях ясно, ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Донецкой области порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем 0...+5 градусов.

В южных областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем +2...+7 градусов.

В Крыму ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем +2...+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов.