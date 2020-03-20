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В Украине похолодает в среднем до +6 градусов, местами дождь со снегом

В Киеве прогнозируется до +8. 

В Украине похолодает в среднем до +6 градусов, местами дождь со снегом
Фото: EPA/UPG

В Киеве 21 марта облачно с прояснением, ночью без осадков, днем дождь, вечером с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины облачно с прояснением, ночью дождь, днем дождь с переходом в снег, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +2…+8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснением, ночью без осадков, днем дождь с переходом в снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +3…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснением, ночью без осадков, в Винницкой области дождь, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +6…+12 градусов, в Винницкой области +4…+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснением, без осадков, только днем в Харьковской области небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +7…+12 градусов.

На юге Украины облачно с прояснением, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+6 градусов, днем +8…+15 градусов.

В Крыму облачно с прояснением, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов. 

Напомним, 19 марта в Украине потеплело до +18 градусов. 

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Источник: "Українські новини"
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