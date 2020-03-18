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В Украине потеплеет до +18, осадки не прогнозируются

В столице ожидается до +16. 

В Украине потеплеет до +18, осадки не прогнозируются

В Киеве 19 марта переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +14…+16 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в Черновицкой и Хмельницкой областях -2…+3 градуса, днем +13…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, в Днепропетровской области -2…-6 градусов, днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +10…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, в Херсонской и Запорожской областях 0…-6 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Напомним, сегодня в Киеве до +10, без осадков. Максимальная температура в стране - в западных областях, до +16. 

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Источник: "Українські новини"
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