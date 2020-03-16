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В Киеве 17 марта до +8, без осадков

На западе страны до +14. 

В Киеве 17 марта до +8, без осадков
Фото: Вера Касьян

В Киеве 17 марта переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов, сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Волынской и Ровненской областях местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +7…+14 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (в Сумской области без осадков), ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +3…+10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях -2…-7 градусов, днем +4…+11 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, днем +3…+9 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем +7…+12 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +3…+9 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

Напомним, в Киеве 12 марта среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее самое высокое историческое значение 1915 года для этого дня на 0,4 градуса и составила 9,2 градусов. Кроме того, температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 градусов.

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Источник: "Українські новини"
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