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Пограничникам на КПВВ на Донбассе шесть раз предлагали взятки за пропуск

Из-за карантина в Украине КПВВ не пропускают жителей ОРДЛО на материковую часть страны. 

Пограничникам на КПВВ на Донбассе шесть раз предлагали взятки за пропуск
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

Сотрудники Государственной пограничной службы зафиксировали шесть попыток дать взятку в трех контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе за пропуск через линию разграничения, поскольку из-за карантина в Украине КПВВ не пропускают жителей ОРДЛО на материковую часть страны. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы. 

"Вчера в КПВВ "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали шесть попыток предоставления неправомерной выгоды. Граждане Украины предлагали за деньги способствовать беспрепятственному пересечению линии разграничения. От таких предложений пограничники отказались и по данным фактам сообщили сотрудникам Нацполиции", - сказано в сообщении.

Также в ГПСУ отмечают, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился, хотя и сохранял высокую динамику. В целом через КПВВ последовало 55000 человек и 5,9 тысячи транспортных средств:

  • "Майорское" - 12900 человек и 1425 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 10725 человек и 1625 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 10820 человек и 1850 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4480 человек и 965 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 16055 человек.

Напомним, из-за объявленного в Украине карантина в связи с коронавирусом, страна с 16 марта запрещает въезд через линию столкновения жителям временно оккупированных территорий и иностранцам, однако украинцы, которые возвращаются домой, на материковую часть Украины, смогут проехать. Также в Украине закрыты границы на две недели. 

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