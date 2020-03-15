В Азовском море вторые сутки ищут пропавших украинских рыбаков

В Азовском море вторые сутки ищут трех пропавших украинских рыбаков. Об этом сообщили в ГосЧС.

"По состоянию на 15:00 15 марта спасатели ГосЧС на вертолете МИ-8МТ завершили обследование 900 кв.м акватории Азовского моря. Пропавших рыбаков найти не удалось", - говорится в сообщении.

Трое рыбаков вышли в Азовское море около 6 утра в субботу, 14 марта, на деревянном баркасе вблизи санатория "Бердянск" и в установленное время не вернулись на берег.

К поискам привлекли личный состав Вооруженных сил Украины, пограничный отряд, сотрудников ГП "Морской спасательно-координационный центр", КП "Морская поисково-спасательная служба" и городской спасательно-водолазной службы.

Напомним, ранее четырех рыбаков, задержанных Россией в Азовском море, привлекли к админответственности.