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КИУ: на довыборах в Харьковской области провокаторы сеяли панику о коронавирусе

На рынке в Краснограде неизвестные говорили избирателям, что выборы в округе отменены из-за карантина.

КИУ: на довыборах в Харьковской области провокаторы сеяли панику о коронавирусе
Фото: https://www.facebook.com/cvu.ngo

На довыборах в Верховную Раду в Харьковской области наблюдатели зафиксировали нарушения, на некоторых участках действовали провокаторы. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"На ряде участков присутствуют лица, действующие с провокационной целью, сея панику о коронавирусе. Так, на участок № 631020 пришли молодые люди, которые не представились, однако делали замечания членам УИК об отсутствии на них масок", - говорится в сообщении.

Кроме того, на рынке в Краснограде неустановленные лица говорили избирателям, что выборы в округе отменены из-за карантина.

В свою очередь общественная сеть "ОПОРА" сообщила, что на 12:00 были зафиксированы случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии, попытки заранее заполнить избирательную документацию, наличие агитационных материалов.

Напомним, в Харьковской области 15 марта проходят довыборы в Верховную Раду в 179 одномандатном избирательном округе. В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы. 

Выборы проходят в связи с назначением главой Харьковской ОГА депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного в этом округе.

ЦИК должен установить результаты выборов в округе №179 до 30 марта включительно.

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