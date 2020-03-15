Фото: https://ssu.gov.ua/

СБУ в Киеве задержала шестерых участников транснациональной организованной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оптовых партий наркотиков. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Правоохранители провели 14 обысков в квартирах, офисных помещениях и автомобилях фигурантов и изъяли наркотических и психотропных веществ почти на 2,5 млн гривен.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

"По данным следствия, участники группы наладили незаконную переправку в нашу страну кокаина, психотропа МДМА («экстази») и каннабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Полученный из-за границы товар фигуранты реализовывали на территории Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

Также участники группировки с помощью наркокурьеров контрабандно перемещали наркотики в одну из стран Ближнего Востока.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Установлено, что фигуранты организовали в Киеве деятельность подпольного колл-центра. Там они занимались незаконным получением денег за проведение валютно-финансовых махинаций с реквизитами банковских карт жителей стран ЕС и Африки.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

После проведения экспертиз и комплекса следственных действий будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) УК Украины.

Спецоперацию по задержанию украинские правоохранители проводили совместно с полицией Израиля.

Напомним, ранее полиция Киева изъяла у интернет-торговцев наркотиками психотропов на 110 млн гривен. В нарколаборатории ежемесячно производили до 100 кг психотропных веществ.