В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
В Украине зафиксировано 15 подозрений на коронавирус за сутки
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов
Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)
Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Кино во время чумы: 10 фильмов про эпидемии
Кино во время чумы: 10 фильмов про эпидемии
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харькове в очередной раз взорвали и обчистили банкомат

Подрывы банкоматов в городе и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

В Харькове взорвали банкомат, который находился на первом этаже жилого многоэтажного дома. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел около 3 ночи в воскресенье, 15 марта, на Салтовском шоссе.

"Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В настоящее время полиция принимает меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Напомним, подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года. В январе на улице Льва Ландау взорвали и обчистили банкомат, в конце сентября 2019 года на Клочковской улице на окраине Харькова, в ноябре - в селе Черкасская Лозовая. Поймать грабителей до сих пор не удалось.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также