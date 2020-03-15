Подрывы банкоматов в городе и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

В Харькове взорвали банкомат, который находился на первом этаже жилого многоэтажного дома. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел около 3 ночи в воскресенье, 15 марта, на Салтовском шоссе.

"Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В настоящее время полиция принимает меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Напомним, подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года. В январе на улице Льва Ландау взорвали и обчистили банкомат, в конце сентября 2019 года на Клочковской улице на окраине Харькова, в ноябре - в селе Черкасская Лозовая. Поймать грабителей до сих пор не удалось.