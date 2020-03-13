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Кернес согласился ввести карантин в учебных заведениях Харькова

С сегодняшнего дня все школы и детские сады будут закрыты.

Кернес согласился ввести карантин в учебных заведениях Харькова
Фото: zn.ua

В Харькове с сегодняшнего дня все школы и детские сады будут закрыты на карантин для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщил глава Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, передает NewsRoom.

Как сообщалось, после того как Кабмин принял постановление о карантине в школах, детсадах и профессионально-технических училищах всех форм собственности, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что будут закрыты кинотеатры, театры и цирк, но учебные заведения продолжат свою работу.

После этого к городским властям обратился глава ОГА Алексей Кучер и потребовал выполнить решение правительства. Тогда в мэрии опровергли его слова и обвинили губернатора в "попытке пропиариться". Позже в горсовете все же приняли решение отпустить детей на карантин.

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Напомним, 11 марта Министерство образования и науки официально уведомило учебные заведения о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля.

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