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Минздрав сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине

Оба пациента изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

Минздрав сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине
Фото: EPA/UPG

Министерство здравоохранения сообщает о двух новых подтвержденных случая коронавируса в Украине.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МОЗ.

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Также выясняется, с кем они контактировали.

Позже на брифинге в Житомирской ОГА рассказали, что заболевшая женщина - из Радомышля. Она недавно была в Польше.

"Случай зафиксирован в Радомышле. Женщина 49-го года рождения, которая прибыла в Украину 1 марта из Республики Польша. Ей стало плохо, сегодня ее госпитализировали с признаками коронавируса, и тесты, к сожалению, подтвердили. Состояние больной - средней тяжести", - рассказал глава обладминистрации Виталий Бунечко.

Женщина чувствовала себя плохо с 3 марта, но не обращалась к врачам. Сейчас она остается в Радомышле, перевозить ее в Житомир пока не планируют.

У нее возникли осложнения в виде воспаления легких.

По его словам, контактные лица устанавливаются. Ближайшее окружение - шесть человек - находятся на обсервации в частном доме в Радомышле.

Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов отметил, что больше всего волнует то, что больная женщина успела посетить церковь. "8 числа она посетила церковь. Вы, наверное, знаете, как люди пожилого возраста приходят в церковь, идут к образу, после них подходят почти все присутствующие. Это нас волнует", - рассказал он.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован один случай коронавируса COVID.

В мире количество заболевших превысило 126 тыс. человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что вспышка коронавируса официально является пандемией.

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