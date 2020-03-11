На сайте Кабмина появилось постановление о всеукраинском карантине из-за коронавируса

Он продлится с 12 марта по 3 апреля.

На сайте Кабинета министров опубликовано постановление о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса.

Согласно со статьей 29 закона "О защите населения от инфекционных заболеваний" и с целью предотвращения на территории Украины коронавирусной инфекции, с учетом решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, правительство постановило:

1. Установить с 12 марта до 3 апреля 2020 на всей территории Украины карантин, запретив:

посещение учреждений образования теми, кто его получает;

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие более 200 человек, кроме мероприятий, которые необходимы для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей.

2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным, Киевской городской государственной администрации вместе с органами местного самоуправления обеспечить:

организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;

представление каждый день Министерству здравоохранения информации об осуществлении мер относительно предотвращения распространения коронавируса для ее обобщения и информирования Кабинета министров.

Напомним, Кабинет министров 11 марта решил ограничить авиасообщение с Италией из-за коронавируса.