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В Киеве за нарушение ограничительных мер из-за коронавируса будет грозить уголовная и административная ответственность

За соблюдением будет следить полиция. 

В Киеве за нарушение ограничительных мер из-за коронавируса будет грозить уголовная и административная ответственность
Фото: podrobnosti.ua

За нарушение ограничительных мер, введенных в Киеве в связи с коронавирусом, будет грозить административная и уголовная ответственность. Соблюдение правил будет контролировать полиция, сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, пишет "Интерфакс-Украина".

Временные меры являются обязательными для всех учреждений, независимо от их форм собственности. По словам Поворозника, решение ограничить массовые мероприятия и закрыть учебные учреждения продиктовано ситуацией с распространением коронавируса в Европе.

Отмечается, что в любом мероприятии на время действия ограничений смогут участвовать не более 60 человек. Транспорта запреты не коснутся. 

"Транспорт дезинфицируется дважды в день. При необходимости будем дезинфицировать чаще", - сказал Поворозник. 

Напомним, с 12 марта в Киеве вводят профилактические меры для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. 

Будет ограничено проведение концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. 

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