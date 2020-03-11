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Киевский полумарафон отложили из-за коронавируса

Забеги пройдут во второй половине года.

Киевский полумарафон отложили из-за коронавируса
Фото: Макс Требухов

Десятый Киевский международный полумарафон, который был запланирован на 4-5 апреля, отложили из-за коронавируса.

Об этом сообщила компания-организатор Run Ukraine.

"Run Ukraine не рассматривает вариант отмены мероприятия. Киевский международный полумарафон будет проведен в 2020 году, но в другие даты, во второй половине года", - говорится в фейсбуке компании.

Новую дату обещают назвать после ее согласования с киевскими властями в конце марта.

В Киевском полумарафоне ожидается участие 16500 человек.

Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Киеве с 12 до 31 марта введен запрет на массовые мероприятия при участии больше 60 человек.

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