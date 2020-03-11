Определились первые два четвертьфиналиста Лиги Чемпионов

В Лейпциге и Валенсии прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Одноименные клубы принимали "Тоттенхэм" и "Аталанту" соответственно.

В Испании первый четвертьфиналист определился фактически уже на 3-й минуте поединка – Йосип Иличич вывел гостей вперед (0:1), что, с учетом первого поединка (1:4), ставило перед валенсийским клубом шлагбаум по выходу в следующий раунд.

У испанцев нашелся игрок, который попытался соперничать с Иличичем в бомбардирском искусстве. Кевин Гамейро записал на свой счет дубль. На что 32-летний словенец ответил покером.

Итоговая победа "Аталанты" 4:3 в Валенсии, и по сумме двух матчей – 8:4.

Руслан Малиновский появился на поле пустой "Местальи" на 78-й минуте.

Добавим, что Иличич стал лишь третим футболистом в истории ЛЧ, кто отметился пятью голами в одном раунде плей-офф этого турнира. До словенца это сделали Лионель Месси за "Барселону" в противостоянии с "Байером" в сезоне 2011/12 (6 голов) и Криштиану Роналду за "Реал" в матчах против "Баварии" в сезоне 2016/17 (5 голов).

5 - Josip Iličić is only the third player to score 5+ goals over two legs of a Champions League knockout tie, after Lionel Messi for Barcelona vs Bayer Leverkusen in 2011-12 (6) and Cristiano Ronaldo for Real Madrid vs Bayern Munich in 2016-17 (5). Influential. pic.twitter.com/a6bcZtgVSO — OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2020

Во втором поединке никто, кроме, пожалуй, болельщиков "Тоттенхэма", не питал иллюзий насчет второго потенциального четвертьфиналиста турнира.

К 22-й минуте оформив дубль в матче со "шпорами" капитан "Лейпцига" Марсель Забитцер довел суммарное преимущество Die Bullen до 3:0, и фактически закрыл все вопросы по выходу "Лейпцига" в 1/4 финала.

Под занавес подопечные Юлиана Нагельсманна забили третий гол, чем особо уже "Тоттенхэм" не огорчили.

Добавим, что сегодня в вечерней программе плей-офф ЛЧ ожидается более острое противостояние: "Ливерпуль" на "Энфилде" постарается ликвидировать дефицит в один мяч в матче с "Атлетико", а "Пари Сен-Жермен" тот же гандикап в один мяч постарается снивелировать в Париже против дортмундской "Боруссии".

Отметим, что поединок в Париже пройдет при пустых трибунах.