Ліга чемпіонів: "Бенфіка" Трубіна на крок наблизилася до 1/8 фіналу

У футбольній Лізі чемпіонів у середу ще чотири пари зіграли стикові поєдинки стадії плей-оф за право потрапляння до 1/8 фіналу. Українські вболівальники стежили за протистоянням у Монако - там місцевий клуб приймав портульську "Бенфіку", ворота якої захищав голкіпер синьо-жовтої збірної Анатолій Трубін.

Зі своїм завданням перший номер впорався на "відмінно": "орли" не пропускали, а в активі Трубіна 3 сейви та одна з найкращих оцінок у складі. Завдяки голу Павлідіса португальці на 48-ій хвилині повели в рахунку, а вже в одній з наступних атак Аль-Мусраті заробив другу жовту картку та залишив "Монако" в меншості, що допомогло лісабонцям зберегти позитивний результат до фінального свистка - 1:0.

Несподівано програв чинний володар трофею Ліги Європи "Аталанта": "Брюгге" на домашньому полі зміг шокувати італійців завдяки реалізованому пенальті в компенсований час - 2:1.

Непростою видалася поїздка "Баварії" до Глазго: місцевий "Селтік" дав бій, але все ж не зміг стримати німецького гранда, у складі якого відзначалися Олісе та Гаррі Кейн - теж 2:1, але вже на користь гостей.

Нідерландський "Феєнорд" мінімально подужав "Мілан" - 1:0.