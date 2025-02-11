Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів

Інформацію та звіти про збори коштів для окупантів вона поширювала у Telegram-каналі та на особистих сторінках у соціальних мережах.

Колишню українську спортсменку з Криму визнано винною у пособництві державі-агресору, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними з відкритих джерел, йдеться про Ольгу Давидко.

Її заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Засуджена – колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної РФ.

Прокурори в суді довели, що у 2023 році засуджена заснувала та очолила волонтерський рух у Криму. Вона проводила численні збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які вели бойові дії проти України, у тому числі, у місті Бахмут. При цьому, інформацію та звіти про збори коштів «волонтерка» поширювала у Telegram-каналі та на особистих сторінках у соціальних мережах.

Засуджена неодноразово виступала у пропагандистських медіа, транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги армії РФ у проведенні так званої «СВО» та «захисту півострова від ЗСУ».