Збірна України з футзалу розгромила команду Німеччини 9:0

Збірна України обіграла німців із рахунком 9:0 - це поки недосяжний результат у футболі, але вже доконаний факт у футзалі. Синьо-жовті в номінально домашньому поєдинку відбору на Євро-2026 буквально познущалися над суперником.

На "Арені Кишинів" підопічні Олександра Косенка забивали на будь-який смак, а особливо пам'ятним вечір видався для Євгенія Жука, в активі якого покер. Двічі відзначився Абакшин, а ще по одному голу організували Мельник, Микитюк та Фаренюк.

Після чотирьох ігор у групі українці впевнено лідирують з максимальними 12 набраними очками. На другому місці Румунія з 6 балами і одним матчем у запасі. Для прямого потрапляння на чемпіонат Європи синьо-жовтим потрібно фінішувати на першій позиції. Друге місце дає путівку у плей-оф кваліфікації.