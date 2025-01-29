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Євген Левченко про Забарного: «Він дуже мудрий, особливо з огляду на вік»

Український захисник не програє у складі «Борнмута» у 12 матчах поспіль.

Євген Левченко про Забарного: «Він дуже мудрий, особливо з огляду на вік»
Ілля Забарний під час тренувань.
Фото: Дан Балашов/УАФ

Ексфутболіст та експерт Євген Левченко оцінив для Lb.ua шанси захисника Іллі Забарного на трансфер до іншої команди.

«Я чув багато розмов про Забарного. Він дуже сучасний гравець в українському футболі. Ми дивимося, як він вибудовує свою кар’єру, і можемо зробити висновок, що він дуже мудрий, особливо з огляду на вік. Іллі лише 22 роки, але він уже досяг високого рівня і має всі шанси покращити своє становище», — сказав Левченко.

За словами колишнього гравця збірної України з футболу, головна чеснота Забарного – це стабільність.

«Забарний — це яскравий приклад гравця з прекрасним баченням поля, якісним першим пасом, швидкістю й умінням зіграти вперед. Кращі тренери світу кажуть, що головний показник якісного футболіста — це стабільна гра впродовж певного часу. Саме таку гру Ілля демонструє протягом декількох років», — переконаний футбольний експерт.

Нагадаємо, у закордонних ЗМІ була інформація про те, що Іллею Забарним цікавиться низка грандів європейського футболу. Українець виступає у складі «Борнмута» з 2023 року.

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