Трамп розглядає варіант жорсткіших санкцій проти Кремля
Трамп розглядає варіант жорсткіших санкцій проти Кремля
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
22 штати позиваються проти указу Трампа щодо скасування громадянства за правом народження
22 штати позиваються проти указу Трампа щодо скасування громадянства за правом народження
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "Шахтар" здобув другу перемогу та зберіг шанси на плей-оф

"Гірники" розібралися із суперником з чемпіонату Франції.

Ліга чемпіонів: "Шахтар" здобув другу перемогу та зберіг шанси на плей-оф
Шахтар - Брест 2:0
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" у 7-му турі основного етапу футбольної Ліги чемпіонів впевнено обіграв одну з головних сенсацій цьогорічного розіграшу турніру - дебютантів з "Бреста", які міцно тримаються в зоні плей-оф. 

Результат українському чемпіону забезпечили два голи ще у першому таймі: спершу Кевін, скориставшись помилкою капітана французів Шардоне, вискочив у сольний прохід, який завершив точним ударом повз голкіпера Бізо. А згодом Азаров заробив пенальті, грамотно підставившись під спробу воротаря перехопити м'яч. З точки "панєнкою" відзначився Георгій Судаков.

По перерві гра стала спокійнішою, а "Брест" так і не спромігся створити біля воріт Дмитра Різника по-справжньому вбивчий момент. Натомість підопічні Маріно Пушича під завісу матчу навіть забили втретє, але гол Зубкова скасували через фол.

2:0 - "Шахтар" тішить вболівальників у першому офіційному матчі 2025 року і досі не втрачає шансів поборотися за вихід до плей-оф. Для цього через тиждень треба обігрувати складнішого суперника - дортмундську "Боруссію".

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies