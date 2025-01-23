Ліга чемпіонів: "Шахтар" здобув другу перемогу та зберіг шанси на плей-оф

Донецький "Шахтар" у 7-му турі основного етапу футбольної Ліги чемпіонів впевнено обіграв одну з головних сенсацій цьогорічного розіграшу турніру - дебютантів з "Бреста", які міцно тримаються в зоні плей-оф.

Результат українському чемпіону забезпечили два голи ще у першому таймі: спершу Кевін, скориставшись помилкою капітана французів Шардоне, вискочив у сольний прохід, який завершив точним ударом повз голкіпера Бізо. А згодом Азаров заробив пенальті, грамотно підставившись під спробу воротаря перехопити м'яч. З точки "панєнкою" відзначився Георгій Судаков.

По перерві гра стала спокійнішою, а "Брест" так і не спромігся створити біля воріт Дмитра Різника по-справжньому вбивчий момент. Натомість підопічні Маріно Пушича під завісу матчу навіть забили втретє, але гол Зубкова скасували через фол.

2:0 - "Шахтар" тішить вболівальників у першому офіційному матчі 2025 року і досі не втрачає шансів поборотися за вихід до плей-оф. Для цього через тиждень треба обігрувати складнішого суперника - дортмундську "Боруссію".