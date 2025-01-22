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Матч плей-оф Ліги Націй між Україною та Бельгією прийме Іспанія

Підопічні Сергія Реброва зіграють у Мурсії.

Матч плей-оф Ліги Націй між Україною та Бельгією прийме Іспанія
Президент УАФ Андрій Шевченко на засіданні виконкому
Фото: УАФ

Номінально домашній поєдинок плей-оф футбольної Ліги Націй за право піднятися до дивізіону "А" збірна України проведе в Іспанії.

Як пише сайт Української асоціації футболу, таке рішення ухвалив виконавчий комітет на засіданні у вівторок, 21 січня. Гра з командою Бельгії, яка запланована на 20 березня, відбудеться у місті Мурсія на стадіоні "Енріке Рока". 

Для підопічних Сергія Реброва це буде перший поєдинок у 2025 році. Матч-відповідь у Бельгії зіграють 23 березня, після чого збірна отримає час аж до осені без офіційних ігор: у червні тренерський штаб матиме можливість перевірити команду у спарингах.  

Окрім визначення місця проведення матчу Україна-Бельгія, виконком УАФ також вирішив розпочати розробку нового формату проведення Кубка України та змінити дизайн трофею, за яких команди змагатимуться вже у сезоні 2025/2026. 

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