Київське «Динамо» на чужому полі поділило очки з «Галатасараєм» (3:3) у 7-му турі групового етапу Ліги Європи УЄФА.
Про це повідомила пресслужба «біло-синіх».
У першому таймі кияни двічі пропустили від Санчеса і Бардакчі. У кінці першої половини гри один м’яч відіграв Владислав Ванат.
На старті другої 45-хвилинки форвард турків Осімхен забив з пенальті, записавши до активу своєї команди третій гол. Після перерви у складі киян з’явився Андрій Ярмоленко, який зміг відзначитися двічі та врятував нічию для своєї команди.
За підсумками матчу «Динамо» здобуло перше залікове очко у груповому етапі цьогорічної Ліги Європи.
Після семи турів ЛЄ підопічні Олександра Шовковського залишаються на дні турнірної таблиці.