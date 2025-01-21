Київське «Динамо» на чужому полі поділило очки з «Галатасараєм» (3:3) у 7-му турі групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомила пресслужба «біло-синіх».

У першому таймі кияни двічі пропустили від Санчеса і Бардакчі. У кінці першої половини гри один м’яч відіграв Владислав Ванат.

Фото: fcdynamo.com Владислав Ванат у моменті з першим голом

На старті другої 45-хвилинки форвард турків Осімхен забив з пенальті, записавши до активу своєї команди третій гол. Після перерви у складі киян з’явився Андрій Ярмоленко, який зміг відзначитися двічі та врятував нічию для своєї команди.

Фото: EPA/UPG Андрій Ярмоленко у матчі проти "Галатасараю"

За підсумками матчу «Динамо» здобуло перше залікове очко у груповому етапі цьогорічної Ліги Європи.

Фото: EPA/UPG Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський під час поєдинку

Після семи турів ЛЄ підопічні Олександра Шовковського залишаються на дні турнірної таблиці.