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Ярмоленко допоміг «Динамо» здобути перший пункт у нинішньому сезоні Ліги Європи УЄФА

Кияни здійснили камбек у матчі передостаннього туру групи Ліги Європи.

Ярмоленко допоміг «Динамо» здобути перший пункт у нинішньому сезоні Ліги Європи УЄФА
Андрій Ярмоленко святкує гол у матчі Ліги Європи УЄФА
Фото: fcdynamo.com

Київське «Динамо» на чужому полі поділило очки з «Галатасараєм» (3:3) у 7-му турі групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомила пресслужба «біло-синіх».

У першому таймі кияни двічі пропустили від Санчеса і Бардакчі. У кінці першої половини гри один м’яч відіграв Владислав Ванат.

Владислав Ванат у моменті з першим голом
Фото: fcdynamo.com
Владислав Ванат у моменті з першим голом

На старті другої 45-хвилинки форвард турків Осімхен забив з пенальті, записавши до активу своєї команди третій гол. Після перерви у складі киян з’явився Андрій Ярмоленко, який зміг відзначитися двічі та врятував нічию для своєї команди.

Андрій Ярмоленко у матчі проти &quot;Галатасараю&quot;
Фото: EPA/UPG
Андрій Ярмоленко у матчі проти "Галатасараю"

За підсумками матчу «Динамо» здобуло перше залікове очко у груповому етапі цьогорічної Ліги Європи.

Головний тренер &quot;Динамо&quot; Олександр Шовковський під час поєдинку
Фото: EPA/UPG
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський під час поєдинку

Після семи турів ЛЄ підопічні Олександра Шовковського залишаються на дні турнірної таблиці.

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