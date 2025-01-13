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Харциз оцінив фізичний стан ексчемпіона світу з боксу Віктора Постола

"Він – боєць, готовий боксувати ще. Віктор гарно себе відчуває у ринзі, добре дихає, потужно бʼє". 

Харциз оцінив фізичний стан ексчемпіона світу з боксу Віктора Постола
Ярослав Харциз
Фото: K2 Promotions

Учасник Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослав Харциз розповів про свої спаринги з колишнім чемпіоном світу Віктором Постолом. Харциз запевнив, що Постол перебуває у відмінній фізичній формі.

Про це він розповів кореспонденту Lb.ua.

"Віктор – дуже досвідчений боксер. Він багато бачив у ринзі упродовж своєї кар'єри. Цікаво переймати у нього досвід, адже він працює на всіх дистанціях. Я не очікував, що він у такій гарній формі. Йому 40 років, а це вже солідний вік. Я бачив людей, які у 40 років почувають себе як дідусі, але це не про нього. Він – боєць, готовий боксувати ще. Віктор гарно себе відчуває у ринзі, добре дихає, потужно бʼє", – сказав Харциз.

Ярослав також пояснив, чому вирішив завершити кар'єру у аматорському боксі.

"Стало легше. Дуже важко поєднувати аматорський і професійний бокс. Це бʼє по здоровʼю, по психології боксера. Я вважаю, що кожен має для себе визначитись і обрати щось одне: або професійний бокс, або аматорський", – переконаний боксер. 

Харциз також наголосив, що планує провести декілька боїв у 2025 році.

Ярослав Харциз
Фото: K2 Promotions
Ярослав Харциз

"Я думаю, зовсім скоро у мене буде бій, але точної дати ще немає. Цей рік буду розвиватись як професійний боксер. Професійний бокс – це зовсім інший вид спорту, на відміну від аматорського боксу. Хочу провести якнайбільше боїв у цьому році, працювати з різними суперниками і готуватись до великих поєдинків. Як Бог дасть, а зараз я тренуюсь, стаю краще", – підсумував Харциз.

Ярослав Харциз
Фото: K2 Promotions
Ярослав Харциз

Ярослав Харциз
Фото: K2 Promotions
Ярослав Харциз

Нагадаємо, український боксер Ярослав Харциз завершив карʼєру у збірній України з боксу та перейшов у професіонали. Допомагає йому ексчемпіон світу з боксу Віктор Постол, що зазнав поразки у своєму останньому поєдинку, який відбувся у липні 2023 року.

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