Вечір боксу у Львові: перемоги Харциза, Молодана й Михайлушка

Ярослав Харциз, Максим Молодан та Ярослав Михайлушко – три українських боксери, які один за одним перемогли суперників на вечорі боксу у Львові. Про здобуття титулу чемпіона світу, завершення аматорської кар’єри та перемоги над представником мексиканської школи боксу – на LB.ua.

28 вересня у Львові відбувся черговий вечір боксу. Він був присвячений сторіччю львівського боксу. У ньому взяла участь низка боксерів, зокрема й тих, хто ще нещодавно змагався за олімпійські ліцензії Парижа-2024.

Нокаут від Харциза

Ще влітку цього року, коли Ярослав Харциз утратив шанси на здобуття олімпійської ліцензії, він оголосив про своє рішення завершити кар’єру в аматорському боксі. Харків’янин уже має контракт із найбільш успішним промоушеном України – К2 Promotions. До речі, зіркою цієї промоутерської компанії є непереможний Олександр Усик. Ярослав Харциз продовжує набивати собі рекорд та йти до нових цілей, тепер уже на професійному рівні. Варто зауважити, що робить він це яскраво.

Фото: K2 Promotion Український боксер Ярослав Харциз.

У своєму останньому поєдинку Харциз святкував перемогу над аргентинцем Аланом Велазкезом. Щоб перемогти аргентинця, Ярославу знадобилось два раунди – потужним ударом по корпусу українець відправив Велазкеза в нокаут.

Ця перемога стала вже п’ятою для Ярослава Харциза в профі-кар’єрі. Свій успіх українець прокоментував скромно.

«Налаштовувався на повну дистанцію, бо мій суперник не програвав раніше достроково. Уперше в мене був 8-раундовий бій. Твій суперник боксує так, як ти йому дозволяєш, тож я радий, що не дозволив йому навʼязати свій бокс.

Дуже дякую організаторам. Вечір боксу був у гарному місці. щодо моїх наступних боїв поспілкуємось з моїм промоутером Олександром Красюком, і заплануємо поєдинок. Я знаю 3-4 боксерів, з якими я хочу зустрітися, але поки що залишу це в таємниці», – розповів Харциз.

Упевнена перемога Молодана

Переможну ходу у профі-боксі продовжує ще один український проспект Максим Молодан.

Нещодавно він підписав контракт із новоствореним промоушеном Global Ukrainian Promotion і вже цими вихідними очолив андеркард вечора боксу у Винниках. Суперником українця став мексиканець Серхіо Ерреру. Поєдинок тривав усю дистанцію – 8 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу нашому боксеру.

Фото: Global Ukrainian Promotion Український боксер Максим Молодан.

«Поєдинок був не з легких, завдання на бій було виконано, втім суперник був дуже не простим, адже створював деякі проблеми. Сам бій оцінюю на 7 із 10. Я намагався працювати по плану, виконувати вказівки з кута, але це бокс і багато залежить від того, чи підлаштується суперник під твою тактику. З даним суперником, я вважаю, робота була зроблена на 90 відсотків. Решту віддам супернику за його бажання до перемоги та особливий підхід до бою. Щодо наступного поєдинку, то зараз немає конкретної кандидатури, з ким я хочу боксувати. Є велике бажання просто виступати й розвивати свою карʼєру – підійматися у рейтингу і боксувати за пояси в майбутньому», – поділився для LB.ua своїми емоціями Молодан.

Новий український чемпіон світу

Головною окрасою вечора боксу у Винниках став поєдинок Ярослава Михайлушка з мексиканцем Оскаром Еспінозою (9−1−1, 4 КО). На кону стояв титул чемпіона світу WBC серед молоді у напівсередній вазі.

Фото: Світлана Хімій Ярослав Михайлушко під час бою.

Глядачі справді мали можливість отримати задоволення від бою – українець тричі відправляв суперника у нокдаун. У четвертому раунді – поставив фінальну крапку у цьому протистоянні.Спочатку Михайлушко влучно пробив по печінці мексиканця, після чого добив його не менш потужним ударом в голову, який і відправив Еспінозу у нокаут.

Фото: Світлана Хімій Ярослав Михайлушко з поясом WBC серед молоді.

23-річний Михайлушко переміг та здобув титул чемпіона світу WBC серед молоді.

Благодійність

Окрім боїв, на вечорі боксу також відбувся благодійний аукціон. Благодійні лоти продали за 3 мільйони гривень. Найдорожчими стали боксерські рукавички з автографом чемпіона світу за версією WBO Дениса Берінчика – їх купили за 1 мільйон гривень.

Фото: Світлана Хімій Денис Берінчик (ліворуч) з рукавичками.

Усі кошти з аукціону організатори відправлять на допомогу Збройним Силам України.