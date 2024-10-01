​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
ГоловнаСпорт

Вечір боксу у Львові: перемоги Харциза, Молодана й Михайлушка

28 вересня у Львові відбувся черговий вечір боксу. Він був присвячений сторіччю львівського боксу. У ньому взяла участь низка боксерів, зокрема й тих, хто ще нещодавно змагався за олімпійські ліцензії Парижа-2024.

Ярослав Харциз, Максим Молодан та Ярослав Михайлушко – три українських боксери, які один за одним перемогли суперників на вечорі боксу у Львові. Про здобуття титулу чемпіона світу, завершення аматорської кар’єри та перемоги над представником мексиканської школи боксу – на LB.ua. 

Вечір боксу у Львові: перемоги Харциза, Молодана й Михайлушка
Ярослав Михайлушко у бою за пояс WBC серед молоді.
Фото: Світлана Хімій

Нокаут від Харциза

Ще влітку цього року, коли Ярослав Харциз утратив шанси на здобуття олімпійської ліцензії, він оголосив про своє рішення завершити кар’єру в аматорському боксі. Харків’янин уже має контракт із найбільш успішним промоушеном України – К2 Promotions. До речі, зіркою цієї промоутерської компанії є непереможний Олександр Усик. Ярослав Харциз продовжує набивати собі рекорд та йти до нових цілей, тепер уже на професійному рівні. Варто зауважити, що робить він це яскраво. 

Український боксер Ярослав Харциз.
Фото: K2 Promotion
Український боксер Ярослав Харциз.

У своєму останньому поєдинку Харциз святкував перемогу над аргентинцем Аланом Велазкезом. Щоб перемогти аргентинця, Ярославу знадобилось два раунди – потужним ударом по корпусу українець відправив Велазкеза в нокаут. 

Ця перемога стала вже п’ятою для Ярослава Харциза в профі-кар’єрі. Свій успіх українець прокоментував скромно.

«Налаштовувався на повну дистанцію, бо мій суперник не програвав раніше достроково. Уперше в мене був 8-раундовий бій. Твій суперник боксує так, як ти йому дозволяєш, тож я радий, що не дозволив йому навʼязати свій бокс.

Дуже дякую організаторам. Вечір боксу був у гарному місці. щодо моїх наступних боїв поспілкуємось з моїм промоутером Олександром Красюком, і заплануємо поєдинок. Я знаю 3-4 боксерів, з якими я хочу зустрітися, але поки що залишу це в таємниці», – розповів Харциз. 

Упевнена перемога Молодана

Переможну ходу у профі-боксі продовжує ще один український проспект Максим Молодан. 

Нещодавно він підписав контракт із новоствореним промоушеном Global Ukrainian Promotion і вже цими вихідними очолив андеркард вечора боксу у Винниках. Суперником українця став мексиканець Серхіо Ерреру. Поєдинок тривав усю дистанцію – 8 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу нашому боксеру. 

Український боксер Максим Молодан.
Фото: Global Ukrainian Promotion
Український боксер Максим Молодан.

«Поєдинок був не з легких, завдання на бій було виконано, втім суперник був дуже не простим, адже створював деякі проблеми. Сам бій оцінюю на 7 із 10. Я намагався працювати по плану, виконувати вказівки з кута, але це бокс і багато залежить від того, чи підлаштується суперник під твою тактику. З даним суперником, я вважаю, робота була зроблена на 90 відсотків. Решту віддам супернику за його бажання до перемоги та особливий підхід до бою. Щодо наступного поєдинку, то зараз немає конкретної кандидатури, з ким я хочу боксувати. Є велике бажання просто виступати й розвивати свою карʼєру – підійматися у рейтингу і боксувати за пояси в майбутньому», – поділився для LB.ua своїми емоціями Молодан.

Новий український чемпіон світу 

Головною окрасою вечора боксу у Винниках став поєдинок Ярослава Михайлушка з мексиканцем Оскаром Еспінозою (9−1−1, 4 КО). На кону стояв титул чемпіона світу WBC серед молоді у напівсередній вазі.

Ярослав Михайлушко під час бою.
Фото: Світлана Хімій
Ярослав Михайлушко під час бою.
 

Глядачі справді мали можливість отримати задоволення від бою – українець тричі відправляв суперника у нокдаун. У четвертому раунді – поставив фінальну крапку у цьому протистоянні.Спочатку Михайлушко влучно пробив по печінці мексиканця, після чого добив його не менш потужним ударом в голову, який і відправив Еспінозу у нокаут.

Ярослав Михайлушко з поясом WBC серед молоді.
Фото: Світлана Хімій
Ярослав Михайлушко з поясом WBC серед молоді.

23-річний Михайлушко переміг та здобув титул чемпіона світу WBC серед молоді.

Благодійність 

Окрім боїв, на вечорі боксу також відбувся благодійний аукціон. Благодійні лоти продали за 3 мільйони гривень. Найдорожчими стали боксерські рукавички з автографом чемпіона світу за версією WBO Дениса Берінчика – їх купили за 1 мільйон гривень. 

Денис Берінчик (ліворуч) з рукавичками.
Фото: Світлана Хімій
Денис Берінчик (ліворуч) з рукавичками.

Усі кошти з аукціону організатори відправлять на допомогу Збройним Силам України. 

Діана Звягінцева
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies