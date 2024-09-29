Бражко забив з центру поля, а «Динамо» розгромило «Лівий берег» в УПЛ

«Динамо» декласувала «Лівий берег» (3:0) у восьмому турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба «біло-синіх».

На 8 хвилині захисник «Динамо» Тарас Михавко першим опинився перед порожніми воротами суперника та забив після прострілу – 1:0.

У другому таймі, на 62 хвилині, Володимир Бражко спіймав на помилці голкіпера «Лівого берега» Максима Механіва та пробив фактично з центру поля – 2:0.

Фінальний результат встановив Валентин Рубчинський, першим опинившись на добиванні у штрафному майданчику «Лівого берега».

Після перемоги підопічні Олександра Шовковського очолюють УПЛ – 19 очок після 7 матчів. «Лівий берег» залишився на 13 сходинці з 6 пунктами.

Нагадаємо, чинний чемпіон УПЛ «Шахтар» йде четвертим – 13 очок після 7 поєдинків.