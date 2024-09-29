На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути “хаосу”
Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути “хаосу”
Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
ГоловнаСпорт

Бражко забив з центру поля, а «Динамо» розгромило «Лівий берег» в УПЛ

Кияни очолюють чемпіонат України з футболу.

Бражко забив з центру поля, а «Динамо» розгромило «Лівий берег» в УПЛ
"Лівий берег" – "Динамо".
Фото: fcdynamo.com

«Динамо» декласувала «Лівий берег» (3:0) у восьмому турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба «біло-синіх».

На 8 хвилині захисник «Динамо» Тарас Михавко першим опинився перед порожніми воротами суперника та забив після  прострілу – 1:0.

У другому таймі, на 62 хвилині, Володимир Бражко спіймав на помилці голкіпера «Лівого берега» Максима Механіва та пробив фактично з центру поля – 2:0.

Фінальний результат встановив Валентин Рубчинський, першим опинившись на добиванні у штрафному майданчику «Лівого берега».

Після перемоги підопічні Олександра Шовковського очолюють УПЛ – 19 очок після 7 матчів. «Лівий берег» залишився на 13 сходинці з 6 пунктами.

Нагадаємо, чинний чемпіон УПЛ «Шахтар» йде четвертим – 13 очок після 7 поєдинків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies