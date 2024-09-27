​У матчі 6-го туру АПЛ зустрінуться "Ньюкасл" і "Манчестер Сіті"

У суботу, 28 вересня, відбудеться матч 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться "Ньюкасл" і "Манчестер Сіті".

Гра пройде у Ньюкаслі на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" і розпочнеться о 14:30 за київським часом.

У турнірній таблиці "Ньюкасл" і "МанСіті" йдуть на шостому і першому місці – відповідно. При цьому Джорді поступаються Манчестерському клубу лише трьома заліковими балами.

У п'яти останніх очних зустрічах цих клубів чотири рази переміг "Манчестер Сіті" і лише одного разу "Ньюкасл".

Що ж до цього матча, то експерти Favbet вважають фаворитом "МанСіті" - на перемогу пропонується коефіцієнт 1,68, у той час як на перемогу "Ньюкаслу" - 5,30. Нічию оцінюють в 4,55.

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