Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
ГоловнаСпорт

​У матчі 6-го туру АПЛ зустрінуться "Ньюкасл" і "Манчестер Сіті"

Гра розпочнеться о 14:30 за київським часом. 

​У матчі 6-го туру АПЛ зустрінуться "Ньюкасл" і "Манчестер Сіті"
"Сент-Джеймс Парк"
Фото: ФК "Ньюкасл"

У суботу, 28 вересня, відбудеться матч 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться "Ньюкасл" і "Манчестер Сіті".

Гра пройде у Ньюкаслі на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" і розпочнеться о 14:30 за київським часом. 

У турнірній таблиці "Ньюкасл" і "МанСіті" йдуть на шостому і першому місці – відповідно. При цьому Джорді поступаються Манчестерському клубу лише трьома заліковими балами.

У п'яти останніх очних зустрічах цих клубів чотири рази переміг "Манчестер Сіті" і лише одного разу "Ньюкасл".

Що ж до цього матча, то експерти Favbet вважають фаворитом "МанСіті" - на перемогу пропонується коефіцієнт 1,68, у той час як на перемогу "Ньюкаслу" - 5,30. Нічию оцінюють в 4,55.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies