Розгром від «Лаціо» та два вилучення: «Динамо» невдало стартувало у Лізі Європи 

Усі три голи римляни забили ще у першому таймі.

Олександр Піхальонок бореться за м'яч у матчі проти «Лаціо».

У середу, 25 вересня, відбувся матч 1-го туру основного етапу Ліги Європи 2024/25. У новому форматі турніру кожна команда проведе по 8 матчів: 4 вдома та чотири на виїзді. Першим суперником київського «Динамо» став римський «Лаціо».

У минулому сезоні «Динамо» здобуло срібло чемпіонату України, здобувши місце у кваліфікації Ліги чемпіонів. На шляху до ЛЧ підопічні Олександра Шовковського впевнено розібралися з «Партизаном» (9:2 за сумою двох матчів), після чого зуміли впоратися з «Рейнджерсом» (3:1). Однак, за крок до основного раунду ЛЧ кияни поступились «РБ Зальцбургу» (3:1).

«Лаціо» натомість здобув місце в основному раунді поточної кампанії Ліги Європи, посівши сьому сходинку турнірної таблиці Серії А сезону 2023/24.

Стан справ напередодні надважливого поєдинку ЛЄ у клубному лазареті «Динамо» був не дуже вдалим. Через травми допомогти команді не змогли Володимир Шепелєв, Микола Михайленко, Назар Волошин та Матвій Пономаренко. Денис Попов, який лише нещодавно відновився від травми, також ще не був готовим до гри з досить непростим суперником. Отже, тренерському штабу довелося формувати стартовий склад з наявних обмежених ресурсів.

Фото: EPA/UPG Cтартовий склад «Динамо» перед матчем проти «Лаціо» у Лізі Європи УЄФА.

Стартова одинадцятка киян: Георгій Бущан, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак, Браян Себальйос, Тарас Михавко, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Владислав Кабаєв, Владислав Ванат.

Стартовий склад «Лаціо»: Іван Проведель, Лука Пеллегріні, Алессіо Романьйолі, Патрісіо Габбарон, Адам Марушич, Матіас Весіно, Ніколо Ровелла, Фісайо Деле-Баширу, Педро Родрігес, Лум Чауна, Булайє Діа

Серед травмованих гравців італійського клубу варто згадати лише Самюеля Жиго.

Гості розпочали матч досить активно та впевнено. Про це свідчив швидкий гол «Лаціо» на 5-й хвилині зустрічі. Поки кияни входили у темп гри, «орли« після невдалого скидання Себальйоса підібрали м'яч та зусиллями Булає Діа відкрили рахунок у матчі – 0:1.

Фото: EPA/UPG Булає Діа з «Лаціо» (ліворуч) святкує разом зі своїми товаришами по команді після голу під час матчу Ліги Європи УЄФА між «Динамо» Київ і «Лаціо», Гамбург, Німеччина, 25 вересня 2024 року.

На 20-й хвилині Себальйос отримав ушкодження у матчі та не зміг продовжити гру, тож кияни провели вимушену заміну. Замість колумбійця на поле вийшов Крістіан Біловар.

На 28-й хвилині «Лаціо» був близький до другого голу: після швидкої атаки Чауна отримав м'яч з правого флангу та з 18 метрів пробив у дотик – Бущан чітко зреагував і відбив м'яч убік.

А далі все було немов у тумані. На 34 хвилині «Лаціо» подвоїв рахунок: Весіно підібрав м'яч у центрі поля і чудовим пасом із глибини відрізав усю оборону «Динамо». Деле-Башіру увірвався до штрафного майданчика і завдав точного удару під поперечину – 0:2.

Фото: EPA/UPG Фісайо Деле-Башіру з «Лаціо» святкує після того, як забив другий гол команди під час матчу Ліги Європи УЄФА між «Динамо» Київ і «Лаціо», Гамбург, Німеччина, 25 вересня 2024 року.

Поки кияни оговтувалися від другого пропущеного голу, на 35-й хвилині «орли» надзвичайно швидко записали третій м'яч на свій рахунок. Деле-Башіру виконав подачу до лінії воротарського майданчика, де Діа головою спрямував м'яч у кут воріт – 0:3. Сенегалець записав до свого активу дубль у стартовому матчі ЛЄ.

Після досить комфортної переваги у рахунку футболісти «Лаціо» дали собі трохи перепочинку. Натомість підопічні Олександра Шовковського почали випробовувати голкіпера команди суперника. Спершу на 43-й хвилини гри дивовижний удар у ліву дев'ятку зі штрафного виконав Володимир Бражко, але голкіпер Іван Проведель на відмінно впорався із завданням та перевів м'яч за межі поля.

Згодом Андрій Ярмоленко пробивав під дальню стійку, але й тут голкіпер «Лаціо» зумів врятувати свої ворота.

Фото: fcdynamo.com Андрій Ярмоленко (ліворуч) контролює м'яч у матчі проти «Лаціо» у Лізі Європи УЄФА.

Перший тайм завершився з розгромним рахунком на табло на користь італійської команди.

«Лаціо» вміло скористався проблемами «Динамо» в обороні. Команда Олександра Шовковського натомість зуміла активізуватися лише після третього пропущеного м'яча, однак це не допомогло їм скоротити відрив.

Після перерви «Лаціо» знову надзвичайно швидко увімкнувся у гру та не збирався грати по рахунку. На 61 хвилині Педро з лінії штрафного майданчика пробив повз Бущана й влучив у дальню стійку. Ісаксен підібрав м'яча після відскоку й прицільно пробив у ворота «Динамо» вдруге, але цього разу Михавко підстрахував голкіпера та вибив ігровий прилад з лінії воріт.

Фото: EPA/UPG Микола Шапаренко з київського «Динамо» (по центру) у матчі проти Адама Марушича з «Лаціо» (праворуч) під час матчу Ліги Європи УЄФА між «Динамо» Київ та «Лаціо» в Гамбурзі, Німеччина, 25 вересня 2024 року.

На 64 хвилині тренерський штаб «Динамо» виконав подвійну заміну: замість Шапаренка та Ярмоленка на поле вийшли Рубчинський та Брагару.

Однак, недовго грали свіжі гравці... На 72 хвилині арбітр після перегляду VAR зафіксував грубе порушення українського півзахисника Максима Брагару проти Дзакканьї та показав українцю червону картку.

На 79-й автора голу та результативної передачі у ворота «Динамо» Деле-Башіру замінив Нослін, якого за 3 хвилини спіткала така ж доля, як Брагару. Нослін у штрафному майданчику киян навмисно ліктем вдарив Дубінчука в обличчя. Цього разу арбітр без жодних вагань дістав червону картку для нідерландця.

Фото: EPA/UPG Булайе Діа з «Лаціо» (праворуч) проти Владислава Кабаєва з «Динамо» (по центру) під час матчу Ліги Європи УЄФА між «Динамо» Київ і «Лаціо», Гамбург, Німеччина, 25 вересня 2024 року.

Зрештою фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу «Лаціо» у стартовому матчі ЛЄ сезону 2024/25. Не найкращий старт турніру для команди Олександра Шовковського. Провал оборони «Динамо» став вирішальною причиною поразки, тому й на кращий результат було важко розраховувати.

Фото: fcdynamo.com Микола Шапаренко у матчі проти «Лаціо» у Лізі Європи УЄФА.

Півзахисник «Динамо Київ» Микола Шапаренко у післяматчевому коментарі поділився своєю думкою стосовно того, що стало причиною такого результату. «Вважаю, що у сьогоднішньому поєдинку усе вирішила якість наших дій у завершальній стадії атак. У «Лаціо» у першому таймі було два-три моменти. Вони їх реалізували й показали, як потрібно завершувати атаки», – пояснив півзахисник киян.

У наступному турі ЛЄ, 3 жовтня, динамівці завітають у гості до «Гоффенгайму». Гра відбудеться о 19:45 за київським часом.