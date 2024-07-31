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“Динамо” перемогло “Партизан” і вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів

“Динамо” впевнено перемогло з рахунком 3:0. 

“Динамо” перемогло “Партизан” і вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів
“Динамо” перемогло “Партизан” і вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів
Фото: Пресслужба "Динамо" (Київ)

Сьогодні, 31 липня, відбувся другий матч другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів між “Динамо” (Київ) та “Партизаном”.

Про це повідомила пресслужба “Динамо” (Київ).

“Динамо” впевнено перемогло і у другому матчі, цього разу з рахунком 3:0. Голи забили Ярмоленко (16), Ванат, (69, пенальті), Караваєв, (90+3).

Цей матч відбувався у Сербії за порожніх трибун, саме таке покарання “Партизан” отримав за поведінку своїх уболівальників.

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Отже, виходом у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів “Динамо” гарантувало, що восени гратиме у єврокубках. У разі вильоту з Ліги Чемпіонів на цій стадії, кияни потраплять до групового етапу Ліги Європи.

Наступним суперником "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів стане шотландський "Рейнджерс". У першому матчі, який відбудеться 6/7 серпня, кияни номінально гратимуть вдома. 

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