“Динамо” перемогло “Партизан” і вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів

Сьогодні, 31 липня, відбувся другий матч другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів між “Динамо” (Київ) та “Партизаном”.
Про це повідомила пресслужба “Динамо” (Київ).
“Динамо” впевнено перемогло і у другому матчі, цього разу з рахунком 3:0. Голи забили Ярмоленко (16), Ванат, (69, пенальті), Караваєв, (90+3).
Цей матч відбувався у Сербії за порожніх трибун, саме таке покарання “Партизан” отримав за поведінку своїх уболівальників.
Отже, виходом у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів “Динамо” гарантувало, що восени гратиме у єврокубках. У разі вильоту з Ліги Чемпіонів на цій стадії, кияни потраплять до групового етапу Ліги Європи.
Наступним суперником "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів стане шотландський "Рейнджерс". У першому матчі, який відбудеться 6/7 серпня, кияни номінально гратимуть вдома.
- У першому матчі другого кваліфікаційного раунду ЛЧ "Динамо" впевнено перемогло "Партизан" з рахунком 6:2 на формально домашньому полі – гра проходила у польському місті Люблін.