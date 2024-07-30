«Я виграла без подачі», – Костюк оцінила матч проти Саккарі на Олімпіаді-2024

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла LB.ua, що змогла перемогти свою суперницю в 1/8 фіналу Олімпіади без якісних подач під час матчу.

«Я виграла цей матч без подачі. Не знаю, як так сталося, але як є. Почала я матч добре, але потім діяла погано. Ментально завжди складно виходити і програвати на своїй подачі, не маючи шансів. Рада, що змогла переломити хід подій. За відчуттями сьогодні було легше, ніж вчора. Можливо, сьогодні я просто була готова до пекучого сонця. Хочеться, щоб завтра мій матч поставили ввечері», – сказала Костюк.

Вона жартівливо зауважила, що дізнається причини поганих подач із коментаторів у соцмережах.

«Мені важливо було брати її подачі, тому що за інших обставин я програла б. Не розумію, чому сьогодні подачі не йшли. Прийду додому, почитаю коментарі експертів диванних і тоді дізнаюся», – підсумувала українка.