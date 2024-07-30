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Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу олімпійського турніру

У другому колі українка обіграла шосту ракетку світу.

Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу олімпійського турніру
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Олімпійський день для України завершився переможною нотою: Еліна Світоліна успішно подолала друге коло тенісного турніру на паризьких кортах "Ролан Гаррос".

Жереб звів українку з дуже незручною для неї суперницею: американка Джессіка Пегула, яка наразі є шостою у світовому рейтингу, вела в особистих зустрічах із рахунком 4:1. Прогнози щодо складності матчу підтвердилися у першому сеті: представниця США зробила брейк і виграла партію із рахунком 6:4. 

Проте далі на ґрунтовому корті домінувала Світоліна. Еліна у другому сеті дозволила суперниці виграти лише один гейм. А у вирішальній партії було очевидно, що українка переважає і фізично, і психологічно. Кілька ефектних ударів на виліт від нашої співвітчизниці, серія помилок від американки - і 6:3 на користь Світоліної. 

В 1/8 фіналу на Еліну чекає не менш важке випробування - матч із чинною переможницею Вімблдону чешкою Барборою Крейчиковою.

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