Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу олімпійського турніру

Олімпійський день для України завершився переможною нотою: Еліна Світоліна успішно подолала друге коло тенісного турніру на паризьких кортах "Ролан Гаррос".

Жереб звів українку з дуже незручною для неї суперницею: американка Джессіка Пегула, яка наразі є шостою у світовому рейтингу, вела в особистих зустрічах із рахунком 4:1. Прогнози щодо складності матчу підтвердилися у першому сеті: представниця США зробила брейк і виграла партію із рахунком 6:4.

Проте далі на ґрунтовому корті домінувала Світоліна. Еліна у другому сеті дозволила суперниці виграти лише один гейм. А у вирішальній партії було очевидно, що українка переважає і фізично, і психологічно. Кілька ефектних ударів на виліт від нашої співвітчизниці, серія помилок від американки - і 6:3 на користь Світоліної.

В 1/8 фіналу на Еліну чекає не менш важке випробування - матч із чинною переможницею Вімблдону чешкою Барборою Крейчиковою.