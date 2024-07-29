Харлан: "Присвячую медаль нашим захисникам та усім спортсменам, яких вбила Росія"

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася емоціями з LB.ua від здобуття бронзової нагороди Олімпійських ігор у Парижі.

«Я ще не розумію, що сталося! Я відчувала мандраж, жах перед змаганнями! Я хвилювалася і боялася, що програю перший бій як у Токіо. Крім того, у мене була травма. Мій шлях, це все показує, що я – українка. Зараз навіть не можу пояснити, як так сталося» – сказала Харлан.

Вона присвятила свою перемогу українським захисникам, спортсменам, яких убила Росія, і своїй сім’ї.

«Я радію за нашу країну! Я принесла українцям, нашим захисникам хорошу новину. Хлопці й дівчата, які нас захищають, – це для вас! Я присвячую цю медаль їм, а також усім загиблим внаслідок дій Росії спортсменам і моїй сім’ї. На жаль, дідусь і бабуся не змогли це побачити. Моя сім’я завжди зі мною, вони – це мій талісман» – розповіла Ольга.

Крім того, вона поділилася, що сказала Вадиму Гутцайту після перемоги.

«Я казала Вадиму Марковичу на вухо, що у мене бляха п’ять олімпійських медалей. В останні моменти бою я діяла за відчуттями, тому аналізуватиму все потім» – підсумувала Харлан.

Нагадаємо, Ольга Харлан перемогла кореянку Чой Себін (15:14) у бою за третє місце змагань з фехтування на шпазі.