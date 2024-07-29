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Середа: “Я зробив помилку на п’ятому стрибку. Вона була незначною, але вплинула на результат”

Українські стрибуни Середа і Болюх фінішували на п’ятому місці у стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді.

Середа: “Я зробив помилку на п’ятому стрибку. Вона була незначною, але вплинула на результат”
Олексій Середа і Кирило Болюх
Фото: скриншот

Українська пара стрибунів Олексій Середа – Кирило Болюх фінішувала на п’ятому місці у стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді.

Олексій Середа оцінив для LB.ua виступ української чоловічої пари зі стрибків у воду на Олімпійських іграх у Парижі.

“Я зробив помилку на п’ятому стрибку. Вона була незначною, але вплинула на результат. Інші стрибки теж можна було зробити краще. За відчуттями наші оцінки відповідали тому, як ми стрибали. З рукою все нормально, тому це не виправдання. У мене ще є плани на цю Олімпіаду. Коли трапляються помилки, у мене зʼявляється додаткова мотивація”, – сказав Середа.

За його словами, найважче у стрибках у воду конкурувати зі спортсменами Китаю.   

“На жаль, я поки не бачу можливості обігнати китайців. Потрібно, щоб вони “ляпнули”, але вони “не ляпають” поки. У мене ще є плани на цю Олімпіаду. Коли трапляються помилки, у мене зʼявляється додаткова мотивація”, – пояснив він.

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