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Розклад змагань Олімпіади-2024 на 29 липня

Сьогодні у Парижі розіграють 18 комплектів нагород.

Розклад змагань Олімпіади-2024 на 29 липня
Олексій Середа та Кірілл Болюх з України беруть участь у фіналі чоловічого синхронного стрибка з дистанції 10 метрів на Чемпіона
Фото: EPA/UPG

29 липня на Олімпійських іграх у Парижі пройдуть змагання з 25 видів спорту, в 11 з яких розіграють медалі. Україну в медальних змаганнях представлять Олексій Середа, Кірілл Болюх, Олександр Гудима, Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах та Олег Верняєв.

Розклад змагань на 29 липня:

10:00. Фехтування, індивідуальна шабля, жінки. Олена Кравацька

11:00. Дзюдо, жінки до 57 кг. Дарʼя Білодід. Зазначимо, що експерти Favbet вважають, що Білодід дійде до фіналу і виграє медаль.

11:00. Настільний теніс, чоловіки. Ярослав Жмуденко

11:25. Фехтування, індивідуальна шабля, жінки. Ольга Харлан, Аліна Комащук

12:00. Стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів, чоловіки. Кіріл Болюх, Олексій Середа

12:28. Плавання, 800 м вільним стилем, чоловіки, кваліфікація. Михайло Романчук. Експерти Favbet  дають досить солідні коефіцієнти на українця та його перемогу - 23.00

15:10. Маунтинбайк, крос-кантрі, чоловіки. Олександр Гудима

17:00. Дзюдо, жінки до 57 кілограмів, фінальні сутички. Ймовірно Дар’я Білодід

17:50. Бокс, чоловіки, надважка вага. Дмитро Ловчинський

18:30. Спортивна гімнастика, команди, чоловіки. Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв

21:50. Фехтування на шпагах, бронза, жінки. Ймовірно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька

22:45. Фехтування на шпагах, жінки, фінал. Ймовірно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька

Нагадаємо, у другий змагальний день Олімпіади-2024 українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська здобули перемоги в 1/32 фіналу тенісних змагань.

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