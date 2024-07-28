Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпіади-2024 в Парижі через хворобу

Українська тенісистка Ангеліна Калініна відмовилася від участі у літніх Олімпійських іграх. На її місце у змаганнях заявлено австралійську тенісистку Олівію Гадецкі.

Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".

Четверта ракетка України Ангеліна Калініна, яка мала зіграти у першому матчі проти Аранчі Рус з Нідерландів, знялась з тенісного олімпійського турніру.

Відомо, що Калініна пропустить Олімпійські ігри через хворобу. Через дощ та негоду під час відкриття Олімпійських ігор у тенісистки піднялась температура, повідомив тренер збірної України з тенісу Михайло Філімонов у коментарі "Суспільному".

Ангеліна Калініна мала дебютувати на Олімпійських іграх у Парижі. У склад збірної України на Олімпіаду вона потрапила, отримавши дозвіл від Міжнародної федерації тенісу, оскільки вона не виконала необхідної умови щодо достатньої кількості матчів за національну команду в олімпійський цикл.

Українська тенісистка мала розпочати виступи на Олімпіаді ще у перший змагальний день, однак через дощ усі поєдинки на відкритих кортах перенесли на 28 липня. Не змагались також інші українки: Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Відомо, що українку замінить Олівія Гадецкі з Австралії.