Три російські спортсмени, попри підтримку вторгнення РФ в Україну, виступлять на Олімпіаді в Парижі, — Politico

Росіянки лайкали чи ділилися у соцмережах контентом, пов'язаним із пропагандою повномасштабного вторгнення в Україну.

Три представники команди нейтральних атлетів з Росії, які виступатимуть на літній Олімпіаді-2024 у Парижі, у соцмережах підтримали військову агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Politico.

Трійця спортсменів, які публічно підтримували війну Кремля в Україні, мають намір взяти участь у Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, незважаючи на правила, які вимагають нейтралітету.

Мова йде про тенісисток Олену Весніну та Діану Шнайдер, а також велосипедистку Олену Іванченко, які набули нейтрального статусу від Міжнародного олімпійського комітету (МОК), але при цьому не відповідають критеріям допуску.

Росіянки лайкали чи ділилися у соцмережах контентом, пов'язаним із пропагандою повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім них, Україна вимагала усунення стрибунки на батуті Анжели Бладцевої через відеоролики, в яких вона виступає із символікою, пов'язаною з військовою агресією РФ. Вона також отримала допуск на Ігри.

Крім того, за даними російських пропагандистів, відвідати Ігри планує президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев, який активно підтримував мобілізацію спортсменів на війну.

"У нас багато спортсменів, які зараз перебувають на передовій чи Національній гвардії. Дехто навіть загинув", – сказав головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва.

Попри те, що МОК створив комісію з перевірки, доручену затверджувати спортсменів для участі, деякі, схоже, все ж "проскочили".

Розслідування, проведене нідерландським Global Rights Compliance щодо російських і білоруських спортсменів, показало, що 33 із 57 російських і білоруських спортсменів, які були визнані відповідними, насправді підтримували війну в Україні.

Politico звернулося до МОК і спортсменів, про яких йдеться, а також до Тарпіщева за коментарем. Російська влада не відповіла на запит Politico про коментар.

Однак не всі спортсмени, які отримали право на участь, беруть участь в Іграх. Кілька російських борців і дзюдоїстів, які підтримували війну в соціальних мережах, отримали дозвіл на участь в іграх, але згодом відмовилися.

При цьому у Францію на Ігри в підсумку прибули 15 атлетів з РФ та 16 представників Білорусі. МОК після перевірки вирішив, що вони відповідають критеріям допуску та не пов'язані з пропагандою війни.