"Полісся" дебютувало у єврокубках з поразки

Ліга конференцій поки складається для українських клубів невдало: "Дніпро-1" навіть не вийшов на матч із "Академією Пушкаша" і зазнав технічної поразки, а житомирське "Полісся" не змогло отримати позитивні емоції від свого єврокубкового дебюту.

Нову сторінку своєї історії команда написала у Любляні у грі зі словенською "Олімпією". Це був не лише перший матч "Полісся" на євроарені, а й стартове випробування для нового тренера житомирян Імада Ашура.

У першому таймі клуби обійшлися без голів, а от по перерві українці, на жаль, пропустили двічі. І це означає, що за тиждень, 1 серпня, на них чекає надскладне завдання - відіграти відставання у два голи на нейтральному полі. Номінально домашній поєдинок відбудеться у польському Щецині.