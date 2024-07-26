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"Полісся" дебютувало у єврокубках з поразки

Житомирський клуб спробує за тиждень змінити вкрай важку ситуацію у протистоянні зі словенцями.

"Полісся" дебютувало у єврокубках з поразки
Олімпія - Полісся 2:0
Фото: УАФ

Ліга конференцій поки складається для українських клубів невдало: "Дніпро-1" навіть не вийшов на матч із "Академією Пушкаша" і зазнав технічної поразки, а житомирське "Полісся" не змогло отримати позитивні емоції від свого єврокубкового дебюту.

Нову сторінку своєї історії команда написала у Любляні у грі зі словенською "Олімпією". Це був не лише перший матч "Полісся" на євроарені, а й стартове випробування для нового тренера житомирян Імада Ашура.

У першому таймі клуби обійшлися без голів, а от по перерві українці, на жаль, пропустили двічі. І це означає, що за тиждень, 1 серпня, на них чекає надскладне завдання - відіграти відставання у два голи на нейтральному полі. Номінально домашній поєдинок відбудеться у польському Щецині.

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