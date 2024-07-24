За поїздки в Москву: "Динамо" знищило в Лізі чемпіонів сербів, які люблять росіян

Кияни у стартовому матчі сезону не лишили каменя на камені від суперника.

Коли мотивація зашкалює: у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у чесній спортивній боротьбі вказало на їхнє місце сербському "Партизану", власники та фанати якого дуже люблять російські гроші та триколірні ганчірки.

Клуб з Балкан в день атаки окупантів на столичну лікарню "Охматдит" грав у Москві товариський турнір з тамтешнім "ЦСКА" (спортивним клубом армії), а його вболівальники хизувалися своїм братерством з російськими Z-ультрас.

На такому тлі "Динамо" відмовилось надавати сербам доступ до гостьового сектору арени у Любліні, а перед матчем гравці не потиснули руки суперникам, обмежившись формальним привітання, яке вимагають правила УЄФА.

Справжня ж відплата "Партизану" за їхню ганебну поведінку відбулася у грі. Хоч гості і відкрили рахунок з пенальті, проте згодом за шість хвилин пропустили тричі. Шапаренко, Бражко та Караваєв показали, що кияни в цей вечір були налаштовані знищувати опонентів.

У другому таймі удар Кабаєва зробив рахунок вже зовсім комфортним, та "Партизан" зміг один м'яч відквитати. Але поїхати додому без розгрому вони точно не могли: Попов та Піхальонок про це подбали.

6:2 - яскрава перемога над ницим суперником, яка показала, хто гідний Ліги чемпіонів, а хто мав би краще тренуватися замість поїздок у країну-терорист.

Матч-відповідь у Сербії відбудеться у середу, 31 липня, за порожніх трибун.