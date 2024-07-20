Світоліна звільнила тренера перед Олімпійськими Іграми

З Рамоном Слейтером українка здобула один титул і була у півфіналі Вімблдону.

Українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила в Instagram про припинення співпраці зі своїм тренером Рамоном Слейтером. Рішення змінити коуча спортсменка ухвалила за лічені дні до початку Олімпіади у Парижі.

За словами Світоліної, вони зі Слейтером просто вирішили не працювати надалі разом, проте "між ними все чудово". Тенісистка назвала наставника "одним із найкращих в турі" і подякувала за спільні досягнення.

За час роботи із Слейтером Світоліна виграла один турнір WTA у Страсбурзі і тричі діставалася пізніх стадій гренд-слемів: півфінал та чвертьфінал Вімблдону і чвертьфінал Ролан Гаррос.

Українка пообіцяла повідомити, коли визначиться із наступним тренером, і побажала Слейтеру успіхів у його подальшій кар'єрі.