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Євген Коноплянка оголосив про завершення кар'єри футболіста

Коноплянка оголосив про створення скаутської агенції разом з колишнім партнером по збірній України та Дніпру Романом Зозулею.

Євген Коноплянка оголосив про завершення кар'єри футболіста
Евгений Коноплянка
Фото: fanatik.com.tr

Колишній півзахисник збірної України Євген Коноплянка оголосив про завершення кар'єри футболіста. 

Про це він розповів на своїй сторінці в Інстаграмі.

Футболіст подякував усім за підтримку протягом кар'єри та поділився планами на майбутнє. 

"Сьогодні поділюся з вами дечим дуже важливим. Футбол для мене – більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості та професіонала. Я дуже люблю цю гру та ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі.

Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною та підтримував на полі та поза ним", – написав він в Instagram.

Водночас, він не планує повністю залишати футбол. Він оголосив про створення скаутської агенції разом з колишнім партнером по збірній України та Дніпру Романом Зозулею.

Крім того тепер вже ексфутболіст займатиметься ще одним проєктом, Він розповів про створення кіберспортивної організації Kono.ecf, яка буде спеціалізуватися на Counter-Strike 2.

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