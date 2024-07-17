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УПЛ просить Українську асоціацію футболу виключити "Дніпро-1" зі змагань

Клуб досі не повідомив лігу про зняття з чемпіонату і не відповідає на офіційні листи.

УПЛ просить Українську асоціацію футболу виключити "Дніпро-1" зі змагань
Фото: УПЛ

Ситуація з імовірним банкрутством футбольного клубу "Дніпро-1" загострилася: Українська Прем'єр-ліга більше не має наміру чекати від команди на добровільну відмову від участі у чемпіонаті.

Як зазначено на сайті УПЛ, на загальних зборах клубів було вирішено спрямувати до Української асоціації футболу прохання відкликати у "Дніпра-1" атестат на право участі у лізі. Причиною названо відсутність реакції з боку команди на офіційні запити та спричинена цим невизначеність зі стартом нового сезону - УПЛ навіть не може якісно проводити роботу зі спонсорами та партнерами.

Замінити "Дніпро-1" має хтось із четвірки "Минай", "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр" - після відкликання атестату дніпрян керівництво цих клубів має спрямувати до УПЛ листа щодо бажання та можливості брати участь у змаганнях. Проте вирішальне слово щодо того, як визначатиметься володар вакантного місця, залишається за УАФ.

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