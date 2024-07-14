Збірна Іспанії перемогла Англію (2:1) у фіналі Євро-2024, повідомляє УЄФА.
У першому таймі команди не форсували гру та грали обережно.
Після перерви швидкість гри зросла. На 47 хвилині Вільямс отримав пас від Ямала та пробив в один дотик у правий кут Пікфорда – 1:0.
На 73-й англійці зрівняли рахунок: Палмер отримав пас від Беллінгема під удар та в один дотик вразив лівий кут воріт Сімона – 1:1. На останніх хвилинах Оярсабаль відгукнувся на простріл Кукурельї та забив переможний гол.
Вінгер Ламін Ямал став наймолодшим в історії автором результативного пасу у фіналах Євро.
Іспанці стали чотириразовими чемпіонами Європи. Англійці натомість поступилися у другому фіналі Євро поспіль.
Нагадаємо, на шляху до фіналу підопічні Луїса де Ла Фуенте здолали збірні Грузії, Німеччини та Франції.