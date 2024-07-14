Збірна Іспанії перемогла Англію (2:1) у фіналі Євро-2024, повідомляє УЄФА.

У першому таймі команди не форсували гру та грали обережно.

Після перерви швидкість гри зросла. На 47 хвилині Вільямс отримав пас від Ямала та пробив в один дотик у правий кут Пікфорда – 1:0.

На 73-й англійці зрівняли рахунок: Палмер отримав пас від Беллінгема під удар та в один дотик вразив лівий кут воріт Сімона – 1:1. На останніх хвилинах Оярсабаль відгукнувся на простріл Кукурельї та забив переможний гол.

Вінгер Ламін Ямал став наймолодшим в історії автором результативного пасу у фіналах Євро.

Іспанці стали чотириразовими чемпіонами Європи. Англійці натомість поступилися у другому фіналі Євро поспіль.

Нагадаємо, на шляху до фіналу підопічні Луїса де Ла Фуенте здолали збірні Грузії, Німеччини та Франції.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Радість переможців

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG