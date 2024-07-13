Бех-Романчук взяла бронзу на заключному старті перед Олімпіадою

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вперше із січня виступила на офіційних змаганнях. У Монако спортсменка взяла участь в етапі Діамантової ліги - заключному старті перед Олімпійськими іграми в Парижі.

Як повідомляє "Трибуна", після пропущених через травму чемпіонату світу у закритих приміщеннях та чемпіонату Європи наша співвітчизниця одразу ж змогла взяти медаль у потрійному стрибку. Бех-Романчук продемонструвала у найкращій спробі результат 14,81 - до перемоги забракло насправді лише 14 сантиметрів.

У Парижі Марина змагатиметься саме у потрійному стрибку, хоча у Токіо три роки тому була заявлена у стрибках в довжину і показала тоді 5-ий результат.