Іспанець Алькарас – перший фіналіст Вімблдону в чоловічому одиночному розряді

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (WTA №3) переміг нейтрального Даніїла Медвєдєва (WTA №5) у півфіналі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.
Тенісисти грали впродовж 2 годин і 55 хвилин. За цей проміжок часу Алькарас виконав 6 подач навиліт та припустив 2 подвійні помилки.
Спортсмени вп’яте зустрічалися в очному протистоянні. У своєму активі Карлос має 4 перемоги.
В іншому півфінальному поєдинку серб Новак Джокович (WTA № 2) протистоїть Лоренцо Музетті з Італії (WTA № 25).
Фінальний поєдинок заплановано на 14 липня.
Нагадаємо, Карлос Алькарас – чинний чемпіон Вімблдону. Минулого року у фіналі він переміг Новака Джоковича.