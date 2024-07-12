F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Іспанець Алькарас – перший фіналіст Вімблдону в чоловічому одиночному розряді

У півфіналі він здолав нейтрального спортсмена.

Іспанець Алькарас – перший фіналіст Вімблдону в чоловічому одиночному розряді
Карлос Алькарас з Іспанії святкує перемогу в півфінальному поєдинку проти нейтрального Даніїла Медвєдєва на Вімблдоні.
Фото: EPA/UPG

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (WTA №3) переміг нейтрального Даніїла Медвєдєва (WTA №5) у півфіналі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Тенісисти грали впродовж 2 годин і 55 хвилин. За цей проміжок часу Алькарас виконав 6 подач навиліт та припустив 2 подвійні помилки. 

Спортсмени вп’яте зустрічалися в очному протистоянні. У своєму активі Карлос має 4 перемоги.

В іншому півфінальному поєдинку серб Новак Джокович (WTA № 2) протистоїть Лоренцо Музетті з Італії (WTA № 25).

Фінальний поєдинок заплановано на 14 липня. 

Нагадаємо, Карлос Алькарас – чинний чемпіон Вімблдону. Минулого року у фіналі він переміг Новака Джоковича.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies