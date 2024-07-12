Іспанець Алькарас – перший фіналіст Вімблдону в чоловічому одиночному розряді

У півфіналі він здолав нейтрального спортсмена.

Карлос Алькарас з Іспанії святкує перемогу в півфінальному поєдинку проти нейтрального Даніїла Медвєдєва на Вімблдоні.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (WTA №3) переміг нейтрального Даніїла Медвєдєва (WTA №5) у півфіналі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Тенісисти грали впродовж 2 годин і 55 хвилин. За цей проміжок часу Алькарас виконав 6 подач навиліт та припустив 2 подвійні помилки.

Спортсмени вп’яте зустрічалися в очному протистоянні. У своєму активі Карлос має 4 перемоги.

В іншому півфінальному поєдинку серб Новак Джокович (WTA № 2) протистоїть Лоренцо Музетті з Італії (WTA № 25).

Фінальний поєдинок заплановано на 14 липня.

Нагадаємо, Карлос Алькарас – чинний чемпіон Вімблдону. Минулого року у фіналі він переміг Новака Джоковича.