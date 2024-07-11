Фінал Євро-2024 судитиме французький арбітр

Головним арбітром фіналу чемпіонату Європи з футболу 2024 року стане французький суддя Франсуа Летексьє.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Фінальний поєдинок Євро-2024 відбудеться у неділю, 14 липня, о 22:00. Збірні Іспанії та Англії гратимуть у Берліні, на арені “Олімпіаштадіон”.

У першому півфіналі збірна Іспанії обіграла Францію з рахунком 2:1, а в другому англійці з тим самим рахунком перемогли нідерландців.

Переможцем Євро-2020 стала збірна Італії, яка у серії пенальті обіграла збірну Англії з рахунком 3:2 (ігровий час - 1:1).