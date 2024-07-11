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Фінал Євро-2024 судитиме французький арбітр

Фінальний поєдинок Євро-2024 відбудеться у неділю, 14 липня.

Фінал Євро-2024 судитиме французький арбітр
Франсуа Летексьє
Фото: Пресслужба ФК "Динамо" (Київ)

Головним арбітром фіналу чемпіонату Європи з футболу 2024 року стане французький суддя Франсуа Летексьє.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Фінальний поєдинок Євро-2024 відбудеться у неділю, 14 липня, о 22:00. Збірні Іспанії та Англії гратимуть у Берліні, на арені “Олімпіаштадіон”.

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У першому півфіналі збірна Іспанії обіграла Францію з рахунком 2:1, а в другому англійці з тим самим рахунком перемогли нідерландців.

Переможцем Євро-2020 стала збірна Італії, яка  у серії пенальті обіграла збірну Англії з рахунком 3:2 (ігровий час - 1:1).

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