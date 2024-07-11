Англійці здійснили камбек на останніх хвилинах – огляд другого півфіналу Євро-2024

У другому півфінальному матчі Нідерланди у компенсований час поступилися збірній Англії та завершили свої виступи на турнірі.

Олівер Воткінс з Англії (попереду) святкує з Гаррі Кейном з Англії після перемоги у півфінальному футбольному матчі Євро-2024 мі

У середу, 10 липня, відбувся другий матч у рамках 1/2 фіналу Чемпіонату Європи. У запеклому двобої зустрілися збірні Нідерландів та Англії.

Обидві команди провели першу частину турніру доволі тьмяно, тому прогнози експертів були невтішними. Однак, попри шквал критики вони зуміли пройти до півфіналу континентальної першості. Нідерланди в 1/4 фіналу проти Туреччини провели абсолютно провальний перший тайм, але вже у другій половині зустрічі за 6 хвилин організували 2 голи.

Англійці своєю чергою у попередній грі проти Швейцарії були змушені відігруватися на останніх хвилинах основного часу після пропущеного голу від Емболо. У додатковий час сильнішого не виявили, а от у серії пенальті підопічні Саутгейта показали справжній майстер-клас та перемогли з рахунком 5:3.

Стартовий склад збірної Нідерландів на гру: Барт Вербрюгген; Дензел Дюмфріс, Стефан де Врей, Вірджил Ван Дейк, Натан Аке; Єрді Схаутен, Хаві Сімонс, Тіджані Рейндерс; Доніелл Мален, Мемфіс Депай та Коді Гакпо.

Головний тренер нідерландців Рональд Куман не здивував стартовою одинадцяткою. Варто зазначити лише одне нововведення: Мален замінив Бергейвена на правому боці півзахисту.

Стартова одинадцятка збірної Англії: Джордан Пікфорд; Кайл Вокер, Джон Стоунз, Марк Гуехі; Бакайо Сака, Коббі Мейну, Деклан Райс, Кіран Тріпп'єр; Джуд Беллінгем, Філ Фоден і Гаррі Кейн.

Фото: EPA/UPG Стартовий склад збірної Англії позує для фото перед півфінальним футбольним матчем Євро-2024 між Нідерландами та Англією в Дортмунді, Німеччина.

Саутгейт також вирішив не імпровізувати. Стартовий склад не відрізнявся від тих, які були протягом понад половини розіграшу Чемпіонату Європи.

Матч розпочався у досить швидкому темпі. Вже на 7 хвилині зустрічі нідерландці вийшли вперед: Хаві Сімонс завдав приголомшливого удару правою ногою, який пролетів повз безпорадного Пікфорда і влучив у лівий кут воріт – 1:0.

Фото: EPA/UPG Хаві Сімонс (внизу) з Нідерландів забиває перший гол під час півфінального футбольного матчу Євро-2024 між Нідерландами та Англією в Дортмунді, Німеччина.

Попри швидкий пропущений м'яч у власні ворота, англійці активно пресингували суперника, хоч це, м’яко кажучи, не притаманно для команди Гарета Саутгейта.

На 14 хвилині Гаррі Кейн завдав потужного удару по воротах Вербрюггена, але м'яч пролетів вище воріт. Після цього епізоду гравці англійської збірної почали бурхливо реагувати на нібито жорсткий фол Дюмфріса в епізоді з ударом Кейна, арбітр пішов дивитися відеоперегляд VAR на предмет порушення правил. Зафіксувавши фол захисника під час відбору м'яча, арбітр призначив 11-метровий удар у ворота збірної Нідерландів. Кейн підійшов до позначки та виконав удар у лівий кут воріт. Вербрюгген вгадав сторону, але м'яч пролетів низенько та поруч зі стійкою – 1:1.

Фото: EPA/UPG Гаррі Кейн з Англії переграє голкіпера Барта Вербрюггена з Нідерландів і зрівнює рахунок під час півфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Англією в Дортмунді, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Філ Фоден з Англії та голкіпер Нідерландів Барт Вербрюгген спостерігають, як Дензел Дамфіріс з Нідерландів зупиняє м'яч на лінії воріт під час півфінального матчу Євро-2024 між Нідерландами та Англією в Дортмунді, Німеччина.

На 23 хвилині супергольовий момент мала збірна Англії: Мейну виконав чудову передачу на Фодена, англієць прорвався ближче до воріт та завдав бокового удару через прогалину залишену голкіпером, однак Дюмфріс відмінно прочитав епізод і виніс м'яч з лінії воріт.На 30 хвилині свій шанс відігратися мали “помаранчеві”: Дюмфріс виграв боротьбу у штрафному після кутового, але м’яч після удару пройшов над поперечиною.

У відповідь на потужний постріл суперника Філ Фоден з дальньої дистанції виконав потужний удар, м'яч влучив у стійку та вилетів за межі поля.

До перерви Фоден мав ще один шанс забити: він отримав пас від Мейну та наважився на удар у правий кут воріт – воротар був на місці.

Перший тайм закінчився з нічийним рахунком на табло. Нідерландці, окрім розкішного голу Сімонса, так і не змогли нічого запропонувати супернику. Натомість англійці досить активно та впевнено діяли на чужій половині поля, як наслідок, створили багато небезпечних моментів. Єдина проблема “левів” полягала в реалізації.

Другий тайм розпочався у спокійному та розваженому темпі. Довгий час команди возили м'яч по полю, жодна зі сторін не хотіла ризикувати.

Фото: EPA/UPG Воротар Джордан Пікфорд з Англії відбиває удар Вірджила ван Дейка з Нідерландів під час півфінального футбольного матчу Євро-2024 між Нідерландами та Англією в Дортмунді, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Оллі Воткінс з Англії (по центру) виходить на поле, а Філ Фоден і Гаррі Кейн знімаються з півфінального футбольного матчу Євро-2024 між Нідерландами та Англією в Дортмунді, Німеччина.

На 64-й хвилині “Ораньє” отримали право на штрафний удар: Верман виконав навісний пас, а Ван Дейк зміг випередити Вокера та проштовхнув м'яч у правий кут воріт – Пікфорд парирував удар, перевівши м’яч на кутовий.На 79 хвилині після передачі Волкера Сака в дотик пробив та влучив у ворота Вербрюггена, однак за мить гол скасували через офсайд. За хвилину головний тренер “трьох левів” пішов ва-банк і випустив двох джокерів: Воткінса та Палмера замість Фодена і Кейна.

Спершу Коул Палмер на 88-й перевіряв Вербрюггена дальнім ударом з-за меж штрафного. Згодом на 90+1 той-таки Палмер виконав розрізний пас на Воткінса. Форвард зручно обробив м’яч у штрафному майданчику та з розвороту вразив лівий кут воріт нідерландців – 1:2.

Фото: EPA/UPG Олівер Воткінс (праворуч) з Англії забиває другий гол у ворота своєї команди під час півфінального футбольного матчу Євро-2024 між Нідерландами та Англією в Дортмунді, Німеччина.

Отже, фінальний свисток арбітра визначив другого фіналіста Євро-2024

Суперзаміни Саутгейта забезпечили збірній Англії місце у другому поспіль фіналі Чемпіонату Європи. Трансляція другого півфінального матчу Євро-2024 – на сайті LB.ua.

Фінальний матч Чемпіонату Європи між Іспанією та Англією відбудеться у неділю 14 червня о 22:00 за київським часом.