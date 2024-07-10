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Виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй

Матчі відбудуться у Чехії та Польщі.

Виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй
Національна збірна України з футболу
Фото: Андрій Ющак

Сьогодні, 10 липня, виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України з футболу в Лізі націй.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

7 вересня збірна України прийматиме команду Албанії в Празі. 

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В жовтні номінально домашні матчі з Грузією (11-го числа) та Чехією (14-го) збірна України проведе в польських Познані та Вроцлаві відповідно.

  • УАФ висловила довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва. Тепер завдання національної команди - підготуватися до виступів у Лізі націй та кваліфікації до ЧС-2026.
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