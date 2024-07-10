Виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй

Сьогодні, 10 липня, виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України з футболу в Лізі націй.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
7 вересня збірна України прийматиме команду Албанії в Празі.
В жовтні номінально домашні матчі з Грузією (11-го числа) та Чехією (14-го) збірна України проведе в польських Познані та Вроцлаві відповідно.
- УАФ висловила довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва. Тепер завдання національної команди - підготуватися до виступів у Лізі націй та кваліфікації до ЧС-2026.