Виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй

Матчі відбудуться у Чехії та Польщі.

Сьогодні, 10 липня, виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України з футболу в Лізі націй.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

7 вересня збірна України прийматиме команду Албанії в Празі.

В жовтні номінально домашні матчі з Грузією (11-го числа) та Чехією (14-го) збірна України проведе в польських Познані та Вроцлаві відповідно.