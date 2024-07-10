Сьогодні відбудеться другий півфінал Євро-2024: Нідерланди зіграють проти Англії

Востаннє команди зустрічалися між собою аж у 1996 році – того дня британці розбили суперника з рахунком 4:1.

Сьогодні в німецькому Дортмунді відбудеться другий півфінал Чемпіонату Європи, в якому Нідерланди прийматимуть Англію.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Обидві команди поки не демонструють переконливий футбол. Підопічні Рональда Кумана в групі фінішували третіми, але змогли відірватись на румунах (3:0) і вирвати перемогу у збірної Туреччини (2:1).

Англійці стали переможцями в свіоїй групі, здобувши лише одну перемогу.

Востаннє Нідерланди і Англія зустрічались аж у 1996 році – того дня британці розбили суперника з рахунком 4:1. Окрім цього, нідерландці програли кожен з трьох півфіналів Євро, з того часу як виграли турнір у 1988 році.

Що ж до прогнозу, то букмекери Favbet фаворитом бачать збірну Англії. На її перемогу дають коефіцієнт 2,76. Звитягу Нідерландів оцінюють у 3,20, а нічию – у 2,94. При цьому експерти не чекають великої кількості голів у матчі: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,71, тоді як тотал менше 2,5 – 1,51.

Першим півфіналістом Чемпіонату стала збірна Іспанії.