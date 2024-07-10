Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Сьогодні відбудеться другий півфінал Євро-2024: Нідерланди зіграють проти Англії

Востаннє команди зустрічалися між собою аж у 1996 році – того дня британці розбили суперника з рахунком 4:1.

Сьогодні відбудеться другий півфінал Євро-2024: Нідерланди зіграють проти Англії
Збірна Нідерландів
Фото: twitter

Сьогодні в німецькому Дортмунді відбудеться другий півфінал Чемпіонату Європи, в якому Нідерланди прийматимуть Англію. 

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Обидві команди поки не демонструють переконливий футбол. Підопічні Рональда Кумана в групі фінішували третіми, але змогли відірватись на румунах (3:0) і вирвати перемогу у збірної Туреччини (2:1). 

Англійці стали переможцями в свіоїй групі, здобувши лише одну перемогу.  

Востаннє Нідерланди і Англія зустрічались аж у 1996 році – того дня британці розбили суперника з рахунком 4:1. Окрім цього, нідерландці програли кожен з трьох півфіналів Євро, з того часу як виграли турнір у 1988 році.

Що ж до прогнозу, то букмекери Favbet фаворитом бачать збірну Англії. На її перемогу дають коефіцієнт 2,76. Звитягу Нідерландів оцінюють у 3,20, а нічию – у 2,94.  При цьому експерти не чекають великої кількості голів у матчі: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,71, тоді як тотал менше 2,5 – 1,51.

Першим півфіналістом Чемпіонату стала збірна Іспанії

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies