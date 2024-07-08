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Перемога Світоліної, сенсаційна поразка Швьонтек й історичний момент для українок у парі – огляд третього кола Вімблдону

В одиночному розряді четвертого кола Вімблдону зіграє лише одна українка — Еліна Світоліна. Про перемогу прими українського тенісу та її майбутню суперницю, прикрі поразки Ястремської та Костюк, ранній виліт першої ракетки світу Іги Швьонтек і звитяги українок у парному розряді — далі в матеріалі. 

Перемога Світоліної, сенсаційна поразка Швьонтек й історичний момент для українок у парі – огляд третього кола Вімблдону
Еліна Світоліна з України святкує перемогу в жіночому матчі 3-го раунду проти Онс Жабер з Тунісу на Вімблдонському чемпіонаті, В
Фото: EPA/UPG

Поразки, за які не соромно

Хоч Марта Костюк і Даяна Ястремська вилетіли з Вімблдону, на корті вони виклалися. Дівчата боролися за кожен м’яч, проте фортуна виявилася невблаганною. 

Протистояння Марти Костюк й американки Медісон Кіз — повтор минулорічного Вімблдону. Тенісистки знову зустрілись у третьому колі трав’яного мейджору, і Марта знову поступилася. 

Марта Костюк під час виступу на Вімблдоні.
Фото: Арата Ямаока/ФТУ
Марта Костюк під час виступу на Вімблдоні.

Спочатку гра складалася добре для українки, але переломним моментом став сьомий гейм, у якому Медісон зробила брейк і повела з рахунком 6:4 в першому сеті. У другій партії вболівальники змогли побачити головне слабке місце Марти — емоції, які беруть над нею гору. Українка почала багато помилятися, чим і скористалася суперниця. У вирішальному розіграші Марта повернула м'яч у сітку й завершила матч на такій сумній ноті.

Марта Костюк — Медісон Кіз — 4:6, 3:6.

Слідом за Костюк з Вімблдону вилетіла Даяна Ястремська. Українка програла хорватці Донні Векич. 

У першому сеті Ястремська поступилася на тай-брейку. Варто відзначити, що українка мала аж три сетпойнти, однак жоден не змогла використати. Після першої партії гру зупинили через дощ. Перерва пішла на користь українці: вона заспокоїлася, змінила гру й перемогла у другому сеті на тай-брейку. 

Даяна Ястремська з України подає під час матчу 3-го раунду проти Донни Векич з Хорватії на Вімблдоні, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Даяна Ястремська з України подає під час матчу 3-го раунду проти Донни Векич з Хорватії на Вімблдоні, Велика Британія.

Усе вирішив третій сет. Донна виявилася витривалішою та віддала Даяні лише гейм. 

Даяна Ястремська — Донна Векич — 6:7(4), 7:6(3), 1:6.

Третє коло на Вімблдоні — найкращий результат Ястремської на трав'яному грендслемі за останні п'ять років. Її оптимальний підсумок — четверте коло у 2019-му.

Єдина українка в 1/8 фіналу Вімблдону

Боротьбу в четвертому колі продовжить Еліна Світоліна. У третьому раунді вона провела зразковий матч проти десятої ракетки рейтингу WTA, представниці Тунісу Онс Жабер. У першому сеті українка втратила лише гейм. Жабер таки повернутися до гри й навіть перевела другу партію на тай-брейк, утім і там українка діяла впевнено й перемогла. 

Еліна Світоліна під час матчу 3-го раунду проти Онс Жабер з Тунісу на Вімблдоні, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна під час матчу 3-го раунду проти Онс Жабер з Тунісу на Вімблдоні, Велика Британія.

Онс Жабер — Еліна Світоліна — 1:6, 6:7 (4). 

Світоліна вчетверте в кар'єрі гратиме в 1/8 фіналу на Вімблдоні. Двічі на цій стадії Еліна перемагала і, як наслідок, діставалася півфіналу. 

Суперницею українки в четвертому колі стане китаянка Сінь Ю Ван, 42-га ракетка світу. Це буде перша їхня очна зустріч. 

Історичне досягнення в парах 

У парному розряді маємо набагато кращу статистику, адже боротьбу за титул продовжать одразу три українки: сестри Людмила й Надія Кіченок, а також Марта Костюк.

Надія Кіченок й угорка Тімеа Бабош у трьох сетах здолали третіх сіяних американку Ніколь Мелікар-Мартінес й Еллен Перес. Матч тричі зупиняли через дощ, утім це не завадило українсько-угорському дуету показати якісний теніс і пробитися до третього кола змагань. 

Надія Кіченок / Тімеа Бабош — Ніколь Мелікар-Мартінес / Еллен Перес — 4:6, 6:2, 6:2. 

У наступному раунді Надія та Тімеа зіграють з представницею США Ейджею Мухаммад та Альділою Сутджіаді з Індонезії.

У паралельному матчі Марта Костюк і румунка Єлена-Габріела Русе були кращими за нейтральну Яну Сізікову й Ван Яфань з Китаю. 

Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе — Яна Сізікова / Ван Яфань — 6:4, 6:4. 

Наступними суперницями українсько-румунського дуету будуть другі сіяні канадка Габріела Дабровскі та австралійка Ерін Раутліфф. 

А зірковий дует Людмили Кіченок й Олени Остапенко гарантував собі місце у чвертьфіналі, здолавши в третьому колі Терезу Михалікову зі Словаччини та британку Олівію Ніколлс.

Людмила Кіченок / Олена Остапенко — Тереза Михалікова / Олівія Ніколлс — 3:6, 6:2, 6:3. 

За вихід до півфіналу вони протистоятимуть олімпійській чемпіонці й 7-разовій переможниці турнірів серії грендслем, чешці Катерині Синяковій і її партнерці, представниці США Тейлор Таунсенд. Уперше в історії одразу три українки пройшли до третього кола в парному розряді Вімблдону.

Гра лідерів на Вімблдоні

Чорні дні бувають і в найкращих гравців планети. Такий день був у польки Іги Швьонтек. Перша ракетка світу у матчі третього раунду поступилася представниці Казахстану Юлії Путінцевій.

Іга Швьонтек з Польщі емоційно реагує під час матчу 3-го раунду проти Юлії Путінцевої з Казахстану на Вімблдоні, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Іга Швьонтек з Польщі емоційно реагує під час матчу 3-го раунду проти Юлії Путінцевої з Казахстану на Вімблдоні, Велика Британія.

Матч проти Путінцевої розпочинався звично для Іги, а за 40 хвилин вона виграла перший сет. Утім далі все пішло не за планом: Швьонтек багато помилялась, а Путінцева перевела гру до третього сету, де здобула розгромну перемогу. 

Іга Швьонтек — Юлія Путінцева — 6:3, 1:6, 2:6. 

Швьонтек перервала 21-матчеву серію перемог. Попри поразку, вона збереже за собою статус першої ракетки світу. 

Щодо Путінцевої, то в наступному раунді їй буде несолодко, адже вона протистоятиме 14-й ракетці WTA Олені Остапенко. 

А от у чоловічому турнірі гра першої ракетки переконлива. Яннік Сіннер у трьох сетах здолав американця Бена Шелтона й пройшов до чвертьфіналу Вімблдону. 

Яннік Сіннер з Італії вітає натовп після перемоги над Беном Шелтоном зі США під час їхнього матчу 1/8 фіналу на Вімблдоні, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Яннік Сіннер з Італії вітає натовп після перемоги над Беном Шелтоном зі США під час їхнього матчу 1/8 фіналу на Вімблдоні, Велика Британія.

Яннік Сіннер — Бен Шелтон — 6:2, 6:4, 7:6 (9).

Тож італійський тенісист третій рік поспіль зіграє в п’ятому раунді трав’яного мейджора та вдруге спробує пробитися до півфіналу змагань. Суперником Янніка стане нейтральний Данило Медвєдєв. 

Друга ракетка ATP і 7-разовий чемпіон Вімблдону Новак Джокович сьогодні зіграє проти Хольгера Руне з Данії.

Діана Звягінцева
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