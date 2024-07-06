Вімблдон: Світоліна впевнено обіграла Жабер у третьому колі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №21) перемогла Онс Жабер (WTA №10) з Тунісу (6:1, 7:6) у третьому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.
Українка впоралася з суперницею за 1 годину 21 хвилину. Еліна виконала 2 подачі навиліт та допустилася 2 подвійних помилок.
У 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з китаянкою Сінь Ю Ван (WTA №42). Орієнтовний початок матчу – о 13:00 7 липня.
Нагадаємо, у третьому колі завершили виступи на Вімблдоні українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська.