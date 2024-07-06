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Вімблдон: Світоліна впевнено обіграла Жабер у третьому колі

Еліна здолала 10 номера світового рейтингу у двох сетах.

Вімблдон: Світоліна впевнено обіграла Жабер у третьому колі
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №21) перемогла Онс Жабер (WTA №10) з Тунісу (6:1, 7:6) у третьому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Українка Еліна Світоліна подає у матчі 3-го раунду жіночого турніру проти Онс Жабер з Тунісу на Вімблдонському чемпіонаті, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Українка Еліна Світоліна подає у матчі 3-го раунду жіночого турніру проти Онс Жабер з Тунісу на Вімблдонському чемпіонаті, Велика Британія.

Українка впоралася з суперницею за 1 годину 21 хвилину. Еліна виконала 2 подачі навиліт та допустилася 2 подвійних помилок.

Еліна Світоліна з України в дії під час жіночого матчу 3-го раунду проти Онс Жабер з Тунісу на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна з України в дії під час жіночого матчу 3-го раунду проти Онс Жабер з Тунісу на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.

Еліна Світоліна з України під час матчу жіночого 3-го раунду проти Онс Жабер з Тунісу на Вімблдонському чемпіонаті, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна з України під час матчу жіночого 3-го раунду проти Онс Жабер з Тунісу на Вімблдонському чемпіонаті, Велика Британія.

У 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з китаянкою Сінь Ю Ван (WTA №42). Орієнтовний початок матчу – о 13:00 7 липня.

Нагадаємо, у третьому колі завершили виступи на Вімблдоні українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська.

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