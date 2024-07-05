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Матч вартий фіналу: У чвертьфіналі Євро-2024 Іспанія зіграє проти Німеччині

Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. 

Матч вартий фіналу: У чвертьфіналі Євро-2024 Іспанія зіграє проти Німеччині
Фото: EPA/UPG

Сьогодні збірні Іспанії та Німеччини проведуть матч 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 з футболу. Це протистояння варте фіналу, але доля звела їх на стадії чвертьфіналу.

Гра відбудеться на стадіоні "MHPArena" у німецькому Штутгарті і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Обслуговуватиме матч англійський рефері Ентоні Тейлор

Загалом збірні зіграли між собою вже 26 матчів. Німеччина має у своєму активі лише на одну перемогу більше, аніж іспанці. Ще 9 поєдинків завершилися нічиєю.

Востаннє збірні зустрічались на одному полі у рамках групового раунду Чемпіонату світу-2022. У Катарі вони зіграли внічию 1:1.

Найрезультативніший матч між цими збірними був зафіксований у груповому раунді Ліги націй сезону-2020/2021, коли Іспанія обіграла німців з рахунком 6:0.

Переможець цього матчу 9 липня зіграє у Мюнхені у півфіналі Євро-2024. Суперник визначиться у матчі Франції та Португалії. Що ж до прогнозів, то на думку експертів Favbet дуже незначним фаворитом майбутнього протистояння є збірна Іспанії.  

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